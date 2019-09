Turudić odgovorio SDP-u i Mostu: Nisu više vremena kad je Centralni komitet bacao fetve, nema osude prije osude

Na odgovor Općinskog suda u Bjelovaru u kojem je navedeno da sudac Ivan Turudić ipak nije primio sudski poziv, kao što je on i sam tvrdio, Turudić je kazao da mu je drago što je Sud potvrdio da govori istinu

Kada je u pitanju zahtjev SDP-a da bi trebao dati ostavku, Turudić kaže kako je u pitanju govor iz prošlog sustava.

"Što se tiče komentara Mosta i SDP-a da podnesem ostavku, to vam je govor iz onog prošlog sustava, vremena kada je bilo jedinstvo vlasti. Tada je Centralni komitet poslao svoju fetvu i na koga bi ona bila uperena, nikada ne bi pobjegao od nje. To je bila osuda prije osude, i to je manir koji sam jučer čuo od zastupnika Jovanovića.

On to jednostavno nema pravo. U demokratskoj je državi načelo trodiobe vlasti. Moje razrješenje može tražiti ovlašteni predlagatelj, a to je ministar pravosuđa, predsjednik Vrhovnog suda ili Sudačko vijeće nadležnog suda. Stegovni postupak ili odluku o razrješenju donosi državno sudbeno vijeće. Zastupnik Jovanović nema s tim ništa, nema legitimaciju to tražiti i na taj način krši osnovne demokratske postulate", zaključio je Turudić.