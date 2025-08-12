Izuzetno uznemirujuće: Ovaj kućni ljubimac može razviti demenciju baš poput čovjeka

Znanstvenici su otkrili da mačke mogu razviti demenciju na način vrlo sličan ljudima s Alzheimerovom bolešću — otkriće koje ulijeva novu nadu u napredak istraživanja ove razorne bolesti. Ovaj proboj stručnjaci su nazvali "savršenim prirodnim modelom za Alzheimerovu bolest"

Tim stručnjaka sa Sveučilišta u Edinburghu proveo je obdukciju mozgova 25 mačaka koje su za života pokazivale simptome demencije, poput dezorijentiranosti, poremećaja spavanja i pojačane vokalizacije. Cilj im je bio bolje razumjeti bolest i otvoriti put razvoju novih tretmana, ne samo za ljude nego i za kućne ljubimce. Do sada su se istraživanja Alzheimerove bolesti uglavnom oslanjala na genetski modificirane glodavce, iako ti sisavci prirodno ne obolijevaju od demencije. Nasuprot tome, mačke prirodno razvijaju promjene u mozgu koje su iznenađujuće slične onima kod ljudi, što ovo otkriće čini osobito značajnim, piše Independent.

Demencija mačaka je slična Alzheimerovoj bolesti kod ljudi U mozgu mačaka oboljelih od demencije pronađeno je nakupljanje beta-amiloida — toksičnog proteina i jednog od glavnih obilježja Alzheimerove bolesti. Mikroskopske snimke otkrile su da se beta-amiloid taloži unutar sinapsi starijih mačaka. Budući da sinapse omogućuju prijenos signala između moždanih stanica, njihovo oštećenje izravno je povezano sa smanjenjem pamćenja i sposobnosti razmišljanja, baš kao kod ljudi s Alzheimerovom bolešću. Istraživači su uočili i da moždane potpornje stanice — astrociti i mikroglija — obuhvaćaju oštećene sinapse u procesu poznatom kao sinaptičko obrezivanje. Taj je proces normalan i važan tijekom razvoja mozga, ali u starijoj dobi može doprinijeti razvoju demencije.

Prema riječima stručnjaka, ova otkrića mogla bi otvoriti put ne samo boljem razumijevanju mačje demencije, nego i razvoju učinkovitijih tretmana za Alzheimerovu bolest kod ljudi. Proučavanje mačaka moglo bi ponuditi precizniji model bolesti od tradicionalnih laboratorijskih životinja, čime bi se koristili i ljudi i njihovi kućni ljubimci. Studija, financirana od strane Wellcomea i Britanskog instituta za istraživanje demencije, objavljena je u časopisu European Journal of Neuroscience. U istraživanju su sudjelovali znanstvenici sa sveučilišta u Edinburghu i Kaliforniji, Britanskog instituta za istraživanje demencije te Škotske znanosti o mozgu. Demencija je razorna bolest Dr. Robert McGeachan, voditelj studije s Kraljevske (Dick) škole veterinarskih studija Sveučilišta u Edinburghu, izjavio je: "Demencija je razorna bolest — bez obzira pogađa li ljude, mačke ili pse. Naši nalazi ističu zapanjujuće sličnosti između mačje demencije i Alzheimerove bolesti kod ljudi", naveo je McGeachan.