ZNANSTVENICI OTKRILI

Izuzetno uznemirujuće: Ovaj kućni ljubimac može razviti demenciju baš poput čovjeka

Maja Čohan

12.08.2025 u 14:45

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: Zoonar/Max, Zoonar GmbH / Alamy
Bionic
Reading

Znanstvenici su otkrili da mačke mogu razviti demenciju na način vrlo sličan ljudima s Alzheimerovom bolešću — otkriće koje ulijeva novu nadu u napredak istraživanja ove razorne bolesti. Ovaj proboj stručnjaci su nazvali "savršenim prirodnim modelom za Alzheimerovu bolest"

Tim stručnjaka sa Sveučilišta u Edinburghu proveo je obdukciju mozgova 25 mačaka koje su za života pokazivale simptome demencije, poput dezorijentiranosti, poremećaja spavanja i pojačane vokalizacije. Cilj im je bio bolje razumjeti bolest i otvoriti put razvoju novih tretmana, ne samo za ljude nego i za kućne ljubimce.

Do sada su se istraživanja Alzheimerove bolesti uglavnom oslanjala na genetski modificirane glodavce, iako ti sisavci prirodno ne obolijevaju od demencije. Nasuprot tome, mačke prirodno razvijaju promjene u mozgu koje su iznenađujuće slične onima kod ljudi, što ovo otkriće čini osobito značajnim, piše Independent.

tportal
Izvor: Profimedia / Autor: fisheye, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Demencija mačaka je slična Alzheimerovoj bolesti kod ljudi

U mozgu mačaka oboljelih od demencije pronađeno je nakupljanje beta-amiloida — toksičnog proteina i jednog od glavnih obilježja Alzheimerove bolesti. Mikroskopske snimke otkrile su da se beta-amiloid taloži unutar sinapsi starijih mačaka. Budući da sinapse omogućuju prijenos signala između moždanih stanica, njihovo oštećenje izravno je povezano sa smanjenjem pamćenja i sposobnosti razmišljanja, baš kao kod ljudi s Alzheimerovom bolešću.

Istraživači su uočili i da moždane potpornje stanice — astrociti i mikroglija — obuhvaćaju oštećene sinapse u procesu poznatom kao sinaptičko obrezivanje. Taj je proces normalan i važan tijekom razvoja mozga, ali u starijoj dobi može doprinijeti razvoju demencije.

vezane vijesti

Prema riječima stručnjaka, ova otkrića mogla bi otvoriti put ne samo boljem razumijevanju mačje demencije, nego i razvoju učinkovitijih tretmana za Alzheimerovu bolest kod ljudi. Proučavanje mačaka moglo bi ponuditi precizniji model bolesti od tradicionalnih laboratorijskih životinja, čime bi se koristili i ljudi i njihovi kućni ljubimci.

Studija, financirana od strane Wellcomea i Britanskog instituta za istraživanje demencije, objavljena je u časopisu European Journal of Neuroscience. U istraživanju su sudjelovali znanstvenici sa sveučilišta u Edinburghu i Kaliforniji, Britanskog instituta za istraživanje demencije te Škotske znanosti o mozgu.

Demencija je razorna bolest

Dr. Robert McGeachan, voditelj studije s Kraljevske (Dick) škole veterinarskih studija Sveučilišta u Edinburghu, izjavio je: "Demencija je razorna bolest — bez obzira pogađa li ljude, mačke ili pse. Naši nalazi ističu zapanjujuće sličnosti između mačje demencije i Alzheimerove bolesti kod ljudi", naveo je McGeachan.

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Andrew Brookes / ImageSource

"Ovo otvara vrata istraživanju mogućnosti da novi tretmani, koji obećavaju kod ljudi, pomognu i našim starijim kućnim ljubimcima. Budući da mačke prirodno razvijaju ove promjene u mozgu, one nam mogu pružiti točniji model bolesti od tradicionalnih laboratorijskih životinja, što na kraju koristi i ljudima i životinjama", dodao je.

Profesorica Danielle Gunn-Moore, osobna predsjednica za felinsku medicinu na Kraljevskoj (Dick) školi veterinarskih studija, dodala je: "Mačja demencija je izuzetno uznemirujuća — i za samu mačku i za njezina vlasnika. Provođenjem ovakvih studija otkrit ćemo kako ih najbolje liječiti. Ovo će biti divna vijest ne samo za mačke i njihove vlasnike, nego i za osobe oboljele od Alzheimerove bolesti te njihove obitelji. Mačja demencija je savršen prirodni model za Alzheimerovu bolest — svi imaju koristi", rekla je Gunn-Moore.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VRBAS I BAČKA PALANKA

VRBAS I BAČKA PALANKA

Neredi u Srbiji: Vučićeve pristalice napale prosvjednike pirotehnikom i kamenjem
MOBY DREA

MOBY DREA

Debeljak o brodu s azbestom: Vlasnik traži odvjetnika, a ja sam izgubio tri milijuna eura
NA PARKIRALIŠTU

NA PARKIRALIŠTU

Masovna tučnjava na ulazu u Medulin, sudjelovala i djeca, policija blokirala područje

najpopularnije

Još vijesti