Bandar Azali

Izrael prvi put udario na sjever Irana - otkriveno što je ciljao

Bi. S. / Hina

18.03.2026 u 23:00

Izvor: Profimedia / Autor: Jalaa MAREY / AFP / Profimedia
Izraelske obrambene snage (IDF) rekle su u srijedu da su prvi puta od početka rata 28. veljače izvele zračne napade na sjever Irana

Iranske agencije Isna i Tasnim navode da je u srijedu navečer došlo do napada na lučki grad Bandar Azali na obali Kaspijskog jezera.

'Izraelske zračne snage, djelujući na temelju informacija vojne obavještajne službe i mornarice, prvi put su započele napade na ciljeve na sjeveru Irana' od početka rata koji je 28. ožujka pokrenuo američko-izraelski napad na Islamsku Republiku, priopćila je vojska.

vezane vijesti

Po izraelskim medijima, meta napada bili su iranski ratni brodovi.

Libanonski Hezbolah također je u srijedu prvi puta gađao južni Izrael. Sirene su se u srijedu navečer oglasile u izraelskim mjestima blizu Pojasa Gaze i u gradu Ashkelonu.

Izraelska vojska potvrdila je da je Hezbolah odgovoran za napade.

Hezbolah je u srijedu navečer također ispalio projektile na sjeverni Izrael, koji graniči s Libanonom, a jedna se eksplozija mogla čuti i u obalnom gradu Tel Avivu.

Zasad nema izvješća o šteti ili poginulima.

vezane vijesti

Putin sprema preokret: Ruski energenti mogli bi potpuno nestati iz Europe
Iran krenuo u osvetu: Žestoki napad na najveće LNG postrojenje na svijetu, katarski Ras Laffan u plamenu
Orbanu stiže podrška iz Amerike: Uoči izbora u Mađarsku dolazi JD Vance

