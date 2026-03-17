Izrael proglasio pobjedu nad Iranom, ali rat i dalje traje

Govoreći na konferenciji za medije, Saar je rekao da Izrael nastoji ukloniti ‘egzistencijalne prijetnje’, bez preciziranja kriterija po kojima će se procijeniti da su ti ciljevi ispunjeni.

‘Već smo pobijedili’, rekao je, dodajući da je Iran ‘dramatično oslabljen’ i da više nije ista država kao prije početka rata 28. veljače.

Sukob, koji traje 18 dana, odnio je više od 2000 života, većinom u Iranu i Libanonu, ali i u Izraelu, Iraku i državama Perzijskog zaljeva.