Izrael proglasio pobjedu nad Iranom, ali rat i dalje traje

Izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar izjavio je da je Izrael ‘u biti već pobijedio’ u ratu protiv Irana, ali nije naveo kada bi sukob mogao završiti, poručivši da će operacije trajati dok se ne ostvare svi ciljevi.
Govoreći na konferenciji za medije, Saar je rekao da Izrael nastoji ukloniti ‘egzistencijalne prijetnje’, bez preciziranja kriterija po kojima će se procijeniti da su ti ciljevi ispunjeni.
‘Već smo pobijedili’, rekao je, dodajući da je Iran ‘dramatično oslabljen’ i da više nije ista država kao prije početka rata 28. veljače.
Sukob, koji traje 18 dana, odnio je više od 2000 života, većinom u Iranu i Libanonu, ali i u Izraelu, Iraku i državama Perzijskog zaljeva.
Izraelske vlasti navode da im je cilj dugoročno oslabiti sposobnost Irana za napade na Izrael, kao i stvoriti uvjete za moguće političke promjene unutar same države. Saar je pritom priznao da promjena vlasti u Iranu može doći jedino iznutra.
Unatoč tvrdnjama o pobjedi, Iran je i u utorak ispalio više projektila prema Izraelu, što pokazuje da zadržava sposobnost dalekometnih napada.
Izraelska vojska nastavlja zračne udare na lansirne sustave balističkih projektila, skladišta i proizvodne pogone, kao i na objekte povezane s nuklearnim programom.
Sukob je dodatno destabilizirao regiju, a Iran je praktički zatvorio Hormuški tjesnac, ključnu rutu za oko 20 posto svjetske trgovine naftom i plinom, što je izazvalo rast cijena energenata.
Dio američkih saveznika odbio je sudjelovati u operacijama osiguravanja plovidbe, dok pojedine zemlje traže jasnije definiranje ciljeva prije mogućeg uključivanja.