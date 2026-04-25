KRHKO PRIMIRJE

Izrael najavio žestoke napade na mete Hezbolaha u Libanonu

L. Š. / Hina

25.04.2026 u 21:21

Benjamin Netanyahu
Benjamin Netanyahu Izvor: EPA / Autor: RONEN ZVULUN / POOL
Bionic
Reading

Izrael je rekao u subotu da će žestoko napasti mete Hezbolaha u Libanonu, dodatno stavljajući na kušnju krhko primirje s tom zemljom koje je američki predsjednik Donald Trump nedavno produžio za tri tjedna

Četiri osobe ubijene su u subotu u izraelskim napadima na južni Libanon, izvijestila je libanonska državna novinska agencija, dok je izraelska vojska rekla da je Hezbolah ispalio rakete na Izrael, u posljednjem izazovu koji se nametnuo u krhkom primirju.

Primirje koje su dogovorili Izrael i Libanon dovelo je značajnog smanjenja neprijateljstava, no Izrael i proiranska militantna skupina Hezbolah nastavili su se sukobljavati na jugu Libanona, gdje je Izrael ostavio svoje vojnike u samoproglašenoj tampon zoni.

vezane vijesti

U priopćenju ureda izraelskog premijera Benjamina Netanyahua navodi se da je vojska instruirana da žestoko napadne mete Hezbolaha u Libanonu, no nisu otkriveni drugi detalji.

Američki predsjednik Trump objavio je u četvrtak da su predstavnici Izraela i Libanona na sastanku u Bijeloj kući postigli dogovor o produljenju primirja za još tri tjedna. Trump je također nagovijestio nadolazeći sastanak u Sjedinjenim Državama između izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i libanonskog predsjednika Josepha Aouna.

Primirje, postignuto nakon razgovora između veleposlanika dviju zemalja u Washingtonu prošli tjedan, trebalo je završiti u nedjelju.

Gotovo 2500 ljudi ubijeno je u Libanonu otkako je Izrael krenuo u ofenzivu nakon napada Hezbolaha 2. ožujka, prema libanonskim vlastima. Izrael okupira pojas na jugu koji se proteže 5 do 10 kilometara u Libanon, tvrdeći da time želi zaštititi sjeverni Izrael od napada Hezbolaha, koji je tijekom rata ispalio stotine raketa.

vezane vijesti

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
GUSJENIČAR SKIF

GUSJENIČAR SKIF

Ovako izgleda najnoviji ukrajinski transporter za kojim vlada nezasitna potražnja
PREDSJEDNIK MILANOVIĆ:

PREDSJEDNIK MILANOVIĆ:

'Jedino rješenje je da uđemo u rat s Rusijom. A to Hrvati jedva čekaju. Ili Nijemci'
LUKSUZNI NORD

LUKSUZNI NORD

Superjahta prošla kroz Hormuški tjesnac: Evo kome pripada

najpopularnije

Još vijesti