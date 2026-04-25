Zelenski: 'Spreman sam sastati se s Putinom'

'Spremni smo za trilateralne razgovore', rekao je Zelenski, dodajući da je Ukrajina već sudjelovala u sličnim formatima u Turskoj i Švicarskoj. No, naglasio je kako je ključan preduvjet spremnost Moskve na stvarnu diplomaciju.

Riječ je o prvom posjetu Zelenskom južnom Kavkazu od početka ruske invazije, a sastanak s azerbajdžanskim predsjednikom Ilhamom Aliyevem održan je nedaleko od ruske granice, u gradu Gabali.

Kremlj zasad ne odstupa od svojih pozicija i odbija sastanke izvan Rusije. Istovremeno nastavlja s vojnom ofenzivom i bombardiranjem Ukrajine. Kijev poručuje da je spreman na susret bilo gdje, osim u Rusiji i Bjelorusiji. Potonja, podsjetimo, aktivno podupire ruske vojne operacije.

Zelenski je pritom istaknuo kako je 'ključno da Rusija pronađe snagu za okončanje ovog nepravednog rata'. Ilham Aliyev ponovio je kako Azerbajdžan podržava teritorijalni integritet Ukrajine, ali i vlastite granice, piše Euronews.

Dvojica čelnika razgovarala su o jačanju suradnje u energetici i trgovini, ali i o sigurnosnim pitanjima. Azerbajdžanska državna kompanija SOCAR već godinama posluje u Ukrajini, a obje strane vide prostor za dodatna ulaganja i zajedničke projekte.

Diskretna vojna suradnja

Posebno važan dio razgovora odnosio se na sigurnosnu i obrambenu suradnju. Zelenski je potvrdio da su potpisani dokumenti koji otvaraju prostor za suradnju u obrambenoj industriji, ali bez otkrivanja detalja.

Otkrio je i da su ukrajinski vojni stručnjaci već prisutni u Azerbajdžanu, gdje dijele iskustva u obrani od dronova, području u kojem Ukrajina ima značajno ratno iskustvo. 'Ne radi se samo o oružju, nego o stabilnosti država i sigurnosti ljudi', poručio je Zelenski.

Posjet Azerbajdžanu dio je šire strategije Kijeva, koji nakon sporazuma sa zemljama Zaljeva i jačanja veza s Europskom unijom sada sve više pažnje usmjerava prema Kavkazu, regiji koja se desetljećima smatrala ruskom sferom utjecaja.

Tu je i prelijevanje sukoba s Bliskog istoka. Početkom ožujka iranski dronovi pogodili su ciljeve u azerbajdžanskoj eksklavi Nahčivan, uključujući zračnu luku i školu u blizini granice.

Azerbajdžan je tijekom rata više puta pružio humanitarnu pomoć Ukrajini, ali i optužio Rusiju za napade na svoju infrastrukturu i diplomatske objekte u Ukrajini. Prema riječima Alijeva, ruske snage su u više navrata gađale azerbajdžanske energetske objekte i veleposlanstvo u Kijevu, unatoč dostavljenim koordinatama.