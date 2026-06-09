Sve više ljudi odjavljuje apartmane zbog rasta troškova: 'Ne možemo to podnijeti'

Topići ističu da su zbog položaja svoje kuće podno Biokova teško mogli konkurirati apartmanima smještenima u samom središtu Baške Vode. Noćenje u njihovom smještaju stajalo je 70 eura, dok se cijene u centru mjesta penju i do 150 eura.

Njihov primjer je jedan od brojnih. Naime, prema podacima Hrvatske turističke zajednice, privatni smještaj ove godine raspolaže s gotovo 10 tisuća kreveta manje nego prošle sezone. Iako privatni iznajmljivači i dalje čine najveći segment turističke ponude s više od 653 tisuće registriranih kreveta, dio vlasnika odlučuje se na odjavu smještaja.

‘Još prošle godine smo donijeli odluku nakon niza povećanja od paušalnog poreza do odvoza smeća i svega što naša popunjenost od mjesec dana ne bi podnijelo, a ovaj novi porast pogotovo’, rekla je Ana Topić za RTL Danas.

Hoće li ljudi sad iznajmljivati apartmane 'na crno'?

‘S Makarske rivijere bilo je baš dosta ljudi koji su privatne smještajeve odjavljivali. Ne znam hoće li se oni baviti na crno. Mi nećemo, mi sada kuću koristimo isključivo za obitelj’, dodala je.

Iz Turističke zajednice Baška Voda navode da su promjene u broju registriranih apartmana, bilo kroz odjave ili nove kategorizacije, uobičajene iz godine u godinu. Ipak, potvrđuju da obiteljski smještaj trenutno ostvaruje slabije rezultate.

‘Sami obiteljski smještaj bilježi otprilike 15 posto manje noćenja u prvih pet mjeseci, a to isto vrijedi i za ostale vrste smještaja, a to su apartmani u vlasništvu obrta i poduzeća’, rekao je Ante Jurišić, direktor Turističke zajednice Baška Voda.



Unatoč tome što su dobili ponudu da turistička agencija preuzme upravljanje njihovim apartmanima, obitelj Topić nije željela mijenjati svoju odluku.

Slijede dodatni izazovi

Dodatni izazovi za male iznajmljivače tek slijede. Prema najavama, od sljedeće godine očekuje ih povećanje paušalnog poreza, što će značiti novi trošak od 50 eura po krevetu. ‘Oni ljudi koji imaju par soba i par apartmana, za njih je to drastično povećanje’, upozorio je Jurišić.

Upravo bi rast troškova za dio malih iznajmljivača mogao biti presudan razlog da i sami odustanu od privatnog smještaja te krenu putem odjave svojih kapaciteta.