SLJEDEĆI TJEDAN

UN šalje inspektore u Libanon: Kršenje međunarodnog prava na sve strane

I.K./Hina

10.06.2026 u 14:38

Napadi na Libanon - ilustracija
Napadi na Libanon - ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: KAWNAT HAJU / AFP / Profimedia
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Ured Ujedinjenih naroda (UN) za ljudska prava raspoređuje tim istražitelja u Libanon sljedećeg tjedna kako bi procijenili moguća kršenja međunarodnog prava svih strana u ratu u zemlji, rekao je u srijedu šef UN-ova ureda za ljudska prava Volker Turk.

Libanon je uvučen u širi bliskoistočni sukob 2. ožujka kada je Hezbolah, podržan od Teherana, ispalio rakete na Izrael u znak solidarnosti s Iranom, koji je bio pod američko-izraelskim napadom, što je potaknulo veliki izraelski zračni i kopneni pohod.

"Prvi put šaljemo ovu procjeniteljsku misiju, a ideja je upravo razmotriti kršenja koje dolaze od svih zaraćenih strana - kršenja međunarodnog humanitarnog prava... i dokumentirati ih i na kraju vas izvijestiti o našim nalazima", rekao je Turk.

Više od 3600 ljudi poginulo je u izraelskim napadima na Libanon, a više od milijun je raseljeno.

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SAD je 16. travnja proglasio primirje, ali borbe su se nastavile, a Libanon tvrdi da je Izrael izveo gotovo 3500 napada od objave primirja.

Kriza brzo potkopava prehrambenu sigurnost, a očekuje se da će se gotovo svaki četvrti stanovnik Libanona - oko 1,24 milijuna ljudi - suočiti s kriznim i hitnim razinama prehrambene nesigurnosti do kolovoza, prema UN-u.

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