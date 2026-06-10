UN šalje inspektore u Libanon: Kršenje međunarodnog prava na sve strane

Ured Ujedinjenih naroda (UN) za ljudska prava raspoređuje tim istražitelja u Libanon sljedećeg tjedna kako bi procijenili moguća kršenja međunarodnog prava svih strana u ratu u zemlji, rekao je u srijedu šef UN-ova ureda za ljudska prava Volker Turk.
Libanon je uvučen u širi bliskoistočni sukob 2. ožujka kada je Hezbolah, podržan od Teherana, ispalio rakete na Izrael u znak solidarnosti s Iranom, koji je bio pod američko-izraelskim napadom, što je potaknulo veliki izraelski zračni i kopneni pohod.
"Prvi put šaljemo ovu procjeniteljsku misiju, a ideja je upravo razmotriti kršenja koje dolaze od svih zaraćenih strana - kršenja međunarodnog humanitarnog prava... i dokumentirati ih i na kraju vas izvijestiti o našim nalazima", rekao je Turk.
Više od 3600 ljudi poginulo je u izraelskim napadima na Libanon, a više od milijun je raseljeno.
SAD je 16. travnja proglasio primirje, ali borbe su se nastavile, a Libanon tvrdi da je Izrael izveo gotovo 3500 napada od objave primirja.
Kriza brzo potkopava prehrambenu sigurnost, a očekuje se da će se gotovo svaki četvrti stanovnik Libanona - oko 1,24 milijuna ljudi - suočiti s kriznim i hitnim razinama prehrambene nesigurnosti do kolovoza, prema UN-u.