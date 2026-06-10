UN šalje inspektore u Libanon: Kršenje međunarodnog prava na sve strane

Libanon je uvučen u širi bliskoistočni sukob 2. ožujka kada je Hezbolah, podržan od Teherana, ispalio rakete na Izrael u znak solidarnosti s Iranom, koji je bio pod američko-izraelskim napadom, što je potaknulo veliki izraelski zračni i kopneni pohod.

"Prvi put šaljemo ovu procjeniteljsku misiju, a ideja je upravo razmotriti kršenja koje dolaze od svih zaraćenih strana - kršenja međunarodnog humanitarnog prava... i dokumentirati ih i na kraju vas izvijestiti o našim nalazima", rekao je Turk.

Više od 3600 ljudi poginulo je u izraelskim napadima na Libanon, a više od milijun je raseljeno.