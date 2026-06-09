Novi meteoalarm na snazi! Jednoj regiji prijeti jače nevrijeme sa snažnim udarima vjetra

Središnju Hrvatsku očekuje sunčano prijepodne, ali će tijekom poslijepodneva postupno pristizati naoblaka. Navečer su mogući lokalno jači pljuskovi, osobito na području Međimurja i Hrvatskog zagorja. Vjetar će isprva biti slab do umjeren južnog smjera, a zatim će naglo okrenuti na sjeverni te prolazno i ojačati. Nakon sparnog i vrlo toplog dana, uz najviše temperature između 27 i 31 °C, stići će i osjetno osvježenje.

Na istoku zemlje, u Slavoniji, Baranji i Srijemu, prevladavat će sunčano i vrlo toplo vrijeme, mjestimice i vruće. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar. Jutarnje temperature kretat će se između 14 i 16 °C, dok će se dnevne penjati do oko 30 °C. Potkraj dana na zapadnom dijelu regije povećava se mogućnost za pljuskove, javlja HRT .

Na zapadu Hrvatske zadržat će se pretežno sunčano vrijeme, naročito na sjevernom Jadranu. U unutrašnjosti se poslijepodne očekuje ponešto umjerene naoblake, ali uglavnom bez oborine. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar, dok će se na moru tijekom dana razviti umjereno jugo. More će biti mirno. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 15 do 20 °C, a u gorskim predjelima između 10 i 14 °C. Danju će biti od 26 do 30 °C.

I u Dalmaciji će prevladavati vedro i sunčano. Noć uz obalu ostat će uglavnom topla, a tijekom dana u mnogim će mjestima biti vruće, uz temperature od 27 do 31 °C. Vjetar će većinom biti slab, povremeno umjeren jugozapadni, a na otocima i sjeverozapadni.

Na krajnjem jugu Hrvatske očekuje se pretežno sunčano vrijeme. U zaleđu je tijekom poslijepodneva, zbog razvoja oblaka, moguć poneki kratkotrajni pljusak. Dio olakšanja od vrućine donosit će maestral. More će biti malo do umjereno valovito. Jutarnje temperature kretat će se između 18 i 22 °C, a dnevne od 26 do 31 °C.

Sutra stiže promjena

Sljedećih dana na kopnu slijedi osjetno svježije i promjenjivije vrijeme. Srijeda će nakon razdoblja južine donijeti mogućnost lokalno izraženijih pljuskova, ponajprije ujutro i ponovno navečer, dok će ih najmanje biti na jugu zemlje. U četvrtak će dodatno osvježiti uz umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u petak se očekuje postupno razvedravanje sa zapada.

Ni obala neće ostati pošteđena nestabilnosti. Na sjevernom Jadranu već krajem srijede mogući su pljuskovi, dok se najviše nestabilnog vremena očekuje u četvrtak. Tada će zapuhati bura, mjestimice i jaka, donoseći osjetniji pad temperature. Osvježenje će se tijekom sunčanijeg petka proširiti i prema jugu Jadrana.