Trump naprasno otkazao put američkog izaslanstva u Pakistan: 'Mi držimo sve karte'

Američki predsjednik Donald Trump iznenada je opozvao planirani put američkog izaslanstva u Islamabad, čime su zaustavljeni očekivani pregovori s iranskim predstavnicima o prekidu vatre

U telefonskom intervjuu za Fox News, Trump je potvrdio da je osobno zaustavio posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i svog zeta Jareda Kushnera netom prije polaska, iako je Bijela kuća taj put službeno najavila samo dan ranije. 'Maločas sam rekao svojim ljudima koji su se upravo pripremali za polazak: 'Ne, nećete letjeti 18 sati tamo. Mi držimo sve karte. Mogu nas nazvati kad god žele, no više nećete letjeti 18 sati da biste tamo sjedili i pričali o ničemu.' Axios je izvijestio da je Trump rekao da otkazivanje putovanja njegovih izaslanika u Pakistan ne znači nastavak rata protiv Irana. Na pitanje znači li to da će nastaviti rat, Trump je odgovorio: 'Ne. To ne znači to. Još nismo razmišljali o tome.' Odluka o otkazivanju puta uslijedila je nakon što je iranska delegacija, predvođena ministrom vanjskih poslova Abasom Aragčijem, napustila pakistansku prijestolnicu. Iranci su u Pakistanu boravili radi konzultacija s tamošnjim dužnosnicima, ali do izravnog susreta s Amerikancima - koji je trebao poslužiti za učvršćivanje krhkog primirja - na kraju nije došlo.

Arakči se sastao s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom i drugim visokim dužnosnicima, ali nisu poznati detalji razgovora. Washington i Teheran nalaze se u skupoj slijepoj ulici jer je Iran uglavnom zatvorio Hormuški tjesnac, kojim inače prolazi petina globalnih pošiljki nafte, dok SAD blokira iranski izvoz nafte. Sukob ulazi u deveti tjedan, a Trump je ovog tjedna produljio primirje koje je počelo 24. lipnja. Rat je doveo cijene energije do višegodišnjih maksimuma, potaknuo inflaciju i umanjio izglede za globalni rast. 'Iran neće prihvatiti maksimalističke zahtjeve' Arakči je 'objasnio principijelne stavove naše zemlje u vezi s najnovijim događajima vezanima uz primirje i potpuni kraj nametnutog rata protiv Irana', priopćeno je na službenom ministrovom profilu na Telegramu. Na pitanje o teheranskim rezervama prema američkim stavovima u pregovorima, iranski diplomatski izvor u Islamabadu rekao je Reutersu da 'u principu iranska strana neće prihvatiti maksimalističke zahtjeve'. Američki ministar obrane Pete Hegseth ranije je novinarima rekao da Iran ima priliku postići 'dobar dogovor'. 'Iran zna da još uvijek imaju otvoren prozor da odluče mudro. Sve što trebaju učiniti jest odreći se nuklearnog oružja na smislen i provjerljiv način', rekao je Hegseth.