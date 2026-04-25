Trump naprasno otkazao put američkog izaslanstva u Pakistan: 'Mi držimo sve karte'

Američki predsjednik Donald Trump iznenada je opozvao planirani put američkog izaslanstva u Islamabad, čime su zaustavljeni očekivani pregovori s iranskim predstavnicima o prekidu vatre
U telefonskom intervjuu za Fox News, Trump je potvrdio da je osobno zaustavio posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i svog zeta Jareda Kushnera netom prije polaska, iako je Bijela kuća taj put službeno najavila samo dan ranije. 'Maločas sam rekao svojim ljudima koji su se upravo pripremali za polazak: 'Ne, nećete letjeti 18 sati tamo. Mi držimo sve karte. Mogu nas nazvati kad god žele, no više nećete letjeti 18 sati da biste tamo sjedili i pričali o ničemu.'
Axios je izvijestio da je Trump rekao da otkazivanje putovanja njegovih izaslanika u Pakistan ne znači nastavak rata protiv Irana. Na pitanje znači li to da će nastaviti rat, Trump je odgovorio: 'Ne. To ne znači to. Još nismo razmišljali o tome.'
Odluka o otkazivanju puta uslijedila je nakon što je iranska delegacija, predvođena ministrom vanjskih poslova Abasom Aragčijem, napustila pakistansku prijestolnicu. Iranci su u Pakistanu boravili radi konzultacija s tamošnjim dužnosnicima, ali do izravnog susreta s Amerikancima - koji je trebao poslužiti za učvršćivanje krhkog primirja - na kraju nije došlo.
Arakči se sastao s pakistanskim premijerom Shehbazom Sharifom i drugim visokim dužnosnicima, ali nisu poznati detalji razgovora.
Washington i Teheran nalaze se u skupoj slijepoj ulici jer je Iran uglavnom zatvorio Hormuški tjesnac, kojim inače prolazi petina globalnih pošiljki nafte, dok SAD blokira iranski izvoz nafte. Sukob ulazi u deveti tjedan, a Trump je ovog tjedna produljio primirje koje je počelo 24. lipnja. Rat je doveo cijene energije do višegodišnjih maksimuma, potaknuo inflaciju i umanjio izglede za globalni rast.
'Iran neće prihvatiti maksimalističke zahtjeve'
Arakči je 'objasnio principijelne stavove naše zemlje u vezi s najnovijim događajima vezanima uz primirje i potpuni kraj nametnutog rata protiv Irana', priopćeno je na službenom ministrovom profilu na Telegramu. Na pitanje o teheranskim rezervama prema američkim stavovima u pregovorima, iranski diplomatski izvor u Islamabadu rekao je Reutersu da 'u principu iranska strana neće prihvatiti maksimalističke zahtjeve'.
Američki ministar obrane Pete Hegseth ranije je novinarima rekao da Iran ima priliku postići 'dobar dogovor'. 'Iran zna da još uvijek imaju otvoren prozor da odluče mudro. Sve što trebaju učiniti jest odreći se nuklearnog oružja na smislen i provjerljiv način', rekao je Hegseth.
Primirja na snazi, nekoliko brodova prešlo Hormuz
Nekoliko dana nakon što je Trump produljio primirje, u subotu su nastavljeni međunarodni letovi iz zračne luke Imam Homeini u Teheranu, izvijestili su iranski mediji. Prvi putnici otputovali su za Medinu u Saudijskoj Arabiji, omanski glavni grad Muscat i turski grad Istanbul.
Iranski zračni prostor uglavnom je zatvoren od početka rata. Deseci tisuća letova otkazani su i preusmjereni diljem svijeta, zatvarajući velik dio zračnog prostora Bliskog istoka zbog prijetnji raketama i dronovima. Trump je u utorak jednostrano produljio dvotjedno primirje kako bi omogućio više vremena za ponovno okupljanje pregovarača.
Cijene nafte porasle su ovog tjedna, a terminske cijene nafte Brent porasle su za 16 posto, zbog neizvjesnosti oko sudbine mirovnih pregovora i izbijanja nasilja u regiji.
Podaci o brodskom prometu u petak pokazali su da je pet brodova prešlo Hormuški tjesnac u prethodna 24 sata, u usporedbi s oko 130 dan prije rata koji su SAD i Izrael pokrenuli 28. veljače. Među brodovima bio je iranski tanker za naftne derivate, ali ni jedan od ogromnih supertankera za prijevoz sirove nafte koji inače opskrbljuju globalna tržišta energije.
Tvrtka za analizu podataka Vortexa priopćila je ovog tjedna da je od 13. do 22. travnja zabilježila ukupno 35 tranzita kroz američku blokadu, uključujući plovila povezana s Iranom ili sankcionirana plovila za dolazna i odlazna putovanja.
'Neprijatelj, kojemu je propao cilj osakaćivanja iranskih raketnih i vojnih sposobnosti, sada traži častan izlaz iz ratne kaljuže', citirali su iranski mediji glasnogovornika ministarstva obrane. 'Iran danas čvrsto kontrolira Hormuški tjesnac', dodao je.
U četvrtak su Izrael i Libanon produljili primirje za tri tjedna na sastanku u Bijeloj kući uz Trumpa kao posrednika, ali nije bilo znakova kraja borbi u južnom Libanonu. Izrael je u ožujku napao sjevernog susjeda kako bi uklonio Hezbolah, iranske saveznike, nakon što je militantna skupina pucala preko granice. Teheran tvrdi da je prekid vatre uvjet za razgovore.
Četiri osobe ubijene su u izraelskim napadima na južni Libanon u subotu, izvijestila je libanonska državna novinska agencija, nakon što je izraelska vojska priopćila da je u petak ubila šest naoružanih članova Hezbolaha na jugu Libanona.
Izraelska vojska u subotu je ponovila upozorenje libanonskim stanovnicima da se ne približavaju području rijeke Litani u južnom Libanonu radi nastavka borbi protiv Hezbolaha. Izraelska vojska je također navela da je preko noći pogodila tri lokacije napunjenih raketnih bacača koji pripadaju Hezbolahu.