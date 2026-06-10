EU postigao dogovor: Novi zakoni će pojednostaviti obrambena ulaganja

Pregovarači Vijeća EU-a i Europskog parlamenta postigli su srijedu dogovor o novim zakonima kojima je cilj pojednostaviti nabavu u području sigurnosti i obrane, olakšati ulaganja u obranu i podržati obrambenu industriju.
Taj paket zakona ima za cilj ukloniti administrativna kašnjenja u nabavi, izdavanju dozvola, izvješćivanju i prekograničnoj suradnji.
Između ostaloga, dogovor predviđa ubrzanje postupaka odobravanja obrambenih projekata. Maksimalno trajanje postupka izdavanja dozvola utvrđeno je na 102 radna dana. Ako nadležno tijelo ne donese odluku u tom roku, zahtjev za odobrenje smatrat će se prešutno prihvaćenim.
Pojednostavljenjem zakona EU želi ojačati gospodarsku konkurentnost, smanjiti nepotrebno administrativno opterećenje za poduzeća i građane.
Paket iz područja obrane predviđa niz prijedloga za pojednostavljenje određenih odredbi o javnoj nabavi za potrebe sigurnosti i obrane, poboljšanje tržišnih uvjeta za obrambenu industriju i olakšavanje investicija u obranu.
Nova pravila sada trebaju formalno odobriti zemlje EU-a i Europski parlament.