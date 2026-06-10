VIJEĆE I PARLAMENT

EU postigao dogovor: Novi zakoni će pojednostaviti obrambena ulaganja

I.K./Hina

10.06.2026 u 14:09

Europska komisija
Europska komisija Izvor: tportal.hr / Autor: Ivor Kruljac
Bionic
Reading

Pregovarači Vijeća EU-a i Europskog parlamenta postigli su srijedu dogovor o novim zakonima kojima je cilj pojednostaviti nabavu u području sigurnosti i obrane, olakšati ulaganja u obranu i podržati obrambenu industriju.

Taj paket zakona ima za cilj ukloniti administrativna kašnjenja u nabavi, izdavanju dozvola, izvješćivanju i prekograničnoj suradnji.

Između ostaloga, dogovor predviđa ubrzanje postupaka odobravanja obrambenih projekata. Maksimalno trajanje postupka izdavanja dozvola utvrđeno je na 102 radna dana. Ako nadležno tijelo ne donese odluku u tom roku, zahtjev za odobrenje smatrat će se prešutno prihvaćenim.

vezane vijesti

Pojednostavljenjem zakona EU želi ojačati gospodarsku konkurentnost, smanjiti nepotrebno administrativno opterećenje za poduzeća i građane.

Paket iz područja obrane predviđa niz prijedloga za pojednostavljenje određenih odredbi o javnoj nabavi za potrebe sigurnosti i obrane, poboljšanje tržišnih uvjeta za obrambenu industriju i olakšavanje investicija u obranu.

Nova pravila sada trebaju formalno odobriti zemlje EU-a i Europski parlament.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OBJAVA NA MREŽI

OBJAVA NA MREŽI

Trump poludio: 'Nasilnik Bliskog istoka je MRTAV. Sad moraju platiti!!!'
UPAD USKOK-A

UPAD USKOK-A

Šimunić kroz suze: 'Mama mi je bolesna i uzmu joj mobitel. Za što je ona kriva!?'
FP-5 Flamingo

FP-5 Flamingo

VIDEO Novi ukrajinski projektil težak šest tona snimljen iznad Rusije

najpopularnije

Još vijesti