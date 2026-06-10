EU postigao dogovor: Novi zakoni će pojednostaviti obrambena ulaganja

Taj paket zakona ima za cilj ukloniti administrativna kašnjenja u nabavi, izdavanju dozvola, izvješćivanju i prekograničnoj suradnji.

Između ostaloga, dogovor predviđa ubrzanje postupaka odobravanja obrambenih projekata. Maksimalno trajanje postupka izdavanja dozvola utvrđeno je na 102 radna dana. Ako nadležno tijelo ne donese odluku u tom roku, zahtjev za odobrenje smatrat će se prešutno prihvaćenim.