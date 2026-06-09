Stižu drastične promjene u Njemačkoj, na udaru i stotine tisuća Hrvata

Njemački savez sindikata (DGB) zato pokreće inicijativu za veliku reformu i traži odmak od dosadašnjeg dobrovoljnog pristupa. Aktualni podaci, koje prenosi Fenix-magazin.de pokazuju da dodatnu mirovinsku štednju kroz poslodavca (bAV) danas koristi tek oko polovice zaposlenih radnika. Čak 20 milijuna radnika ostaje izvan sustava strukovne mirovine jer rade u tvrtkama koje nisu obuhvaćene kolektivnim ugovorima.

Njemački mirovinski sustav, u kojem mirovinu zarađuju i stotine tisuća Hrvata, nalazi se pred temeljitim promjenama zbog ozbiljnih manjkavosti u praksi. Model triju stupova – državnog, strukovnog i privatnog osiguranja – nakon 25 godina nije ispunio očekivanja o sigurnoj starosti, prenosi Poslovni.hr.

Potpuni neuspjeh modela privatne štednje

Dodatni uteg sustavu je i potpuni neuspjeh modela privatne štednje poznatog kao „Riester-rente”. Zbog toga Njemačka od 1. siječnja 2027. godine planira uvesti nove, učinkovitije oblike privatnih mirovinskih proizvoda.

Predsjednica DGB-a Yasmin Fahimi otvoreno zagovara uvođenje obveznog strukovnog mirovinskog osiguranja uz postojeći državni sustav.

Iako konačni model financiranja još nije definiran, sindikati su jasni da teret novih uplata ne smije pasti isključivo na radnike.

Plan predviđa da se radnici iz tvrtki bez kolektivnih ugovora uključe u već postojeće i održive mirovinske modele. Detaljniji prijedlozi ove reforme, koja izaziva golemo zanimanje javnosti, očekuju se već do kraja lipnja. Inicijativu za promjene zajednički podupiru i utjecajni politički krugovi te predstavnici financijskog sektora.

Udruga njemačkih osiguravatelja (GDV) predlaže uvođenje takozvanog „opt-out” modela za sve zaposlenike u državi. Prema toj ideji, svi radnici bi automatski postali dio strukovnog osiguranja, a izlazak bi bio moguć samo pismenim zahtjevom. Zagovornici tvrde da bi ovaj potez dugoročno smanjio pritisak na javne financije i osigurao znatno veće mirovine.

S druge strane, predstavnici poslodavaca oštro se protive i upozoravaju na drastičan rast troškova poslovanja.

Konačni zaključci krajem lipnja

Čak 57 posto poslodavaca u Njemačkoj radnicima uopće ne nudi strukovnu mirovinu i boje se ozbiljnih poslovnih poteškoća. Kako bi se ublažio taj pritisak, predlaže se razvoj jednostavnog i jeftinog mirovinskog proizvoda za mala i srednja poduzeća. Ujedno, Njemački institut za dionice predlaže uvođenje posebnog „depozita za starosnu mirovinu” (Altersvorsorgedepot) od 2027. godine.

Taj bi depozit omogućio zaposlenicima da prilikom promjene poslodavca bez ikakvih administrativnih prepreka prenesu svoja stečena prava.

Vladino povjerenstvo za mirovine objavit će konačne zaključke krajem lipnja, kada će se znati sudbina radnika s nižim primanjima.