OBJAVA NA MREŽI

Trump poludio: 'Nasilnik Bliskog istoka je MRTAV. Sad moraju platiti!!!'

L. F.

10.06.2026 u 13:35

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: Samuel Corum / POOL
Bionic
Reading

Američki predsjednik Donald Trump kritizirao je Iran poručivši kako je ta država “predugo čekala” na dogovor te da će zbog toga 'sada platiti cijenu'

U objavi na društvenoj mreži Truth Social Trump je ponovio tvrdnje da je iranska vojska u “potpunom kaosu”, te ustvrdio da iranska mornarica i zrakoplovstvo “više praktički ne postoje”.

“Potpuno su poraženi. Iran je samo priča bez djela. Nasilnik Bliskog istoka je MRTAV!!!”, napisao je Trump.

Dodao je kako je Iran “predugo odugovlačio” s postizanjem dogovora koji bi, prema njegovim riječima, bio povoljan za njih.

“Sada će morati platiti cijenu!!!”, poručio je, ne iznoseći dodatne pojedinosti.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OBJAVA NA MREŽI

OBJAVA NA MREŽI

Trump poludio: 'Nasilnik Bliskog istoka je MRTAV. Sad moraju platiti!!!'
UPAD USKOK-A

UPAD USKOK-A

Šimunić kroz suze: 'Mama mi je bolesna i uzmu joj mobitel. Za što je ona kriva!?'
FP-5 Flamingo

FP-5 Flamingo

VIDEO Novi ukrajinski projektil težak šest tona snimljen iznad Rusije

najpopularnije

Još vijesti