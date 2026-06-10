Trump poludio: 'Nasilnik Bliskog istoka je MRTAV. Sad moraju platiti!!!'

U objavi na društvenoj mreži Truth Social Trump je ponovio tvrdnje da je iranska vojska u “potpunom kaosu”, te ustvrdio da iranska mornarica i zrakoplovstvo “više praktički ne postoje”.

“Potpuno su poraženi. Iran je samo priča bez djela. Nasilnik Bliskog istoka je MRTAV!!!”, napisao je Trump.

Dodao je kako je Iran “predugo odugovlačio” s postizanjem dogovora koji bi, prema njegovim riječima, bio povoljan za njih.

“Sada će morati platiti cijenu!!!”, poručio je, ne iznoseći dodatne pojedinosti.