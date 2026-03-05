Iranci kažu da nisu ispalili raketu prema Turskoj, stiglo upozorenje: 'Suzdržite se...'

Tursko ministarstvo obrane priopćilo je u srijedu da je protuzračna obrana NATO-a uništila iznad istočnog Mediterana balističku raketu ispaljenu iz Irana prema turskom zračnom prostoru nakon što je preletjela Siriju i Irak.

Nije otkriveno kamo je točno projektil bio usmjeren, no glasnogovornik NATO-a rekao je da savez osuđuje iransko gađanje Turske te da čvrsto stoji uz sve saveznike.