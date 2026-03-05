Iranci kažu da nisu ispalili raketu prema Turskoj, stiglo upozorenje: 'Suzdržite se...'

Iranske oružane snage poštuju suverenitet Turske i negirale su lansiranje rakete prema njezinom teritoriju, navodi se u izjavi koju su u četvrtak prenijeli državni mediji
Tursko ministarstvo obrane priopćilo je u srijedu da je protuzračna obrana NATO-a uništila iznad istočnog Mediterana balističku raketu ispaljenu iz Irana prema turskom zračnom prostoru nakon što je preletjela Siriju i Irak.
Nije otkriveno kamo je točno projektil bio usmjeren, no glasnogovornik NATO-a rekao je da savez osuđuje iransko gađanje Turske te da čvrsto stoji uz sve saveznike.
Američki ministar rata Pete Hegseth izjavio je kako nema smisla da uništenje balističke rakete ispaljene iz Irana prema turskom zračnom prostoru pokrene članak 5 NATO-a koji jamči kolektivnu obranu. Američke snage stacionirane su u bazi Incirlik na jugu Turske blizu Hataya.
"Upozoravamo sve strane da se suzdrže od radnji koje bi dovele do daljnje eskalacije sukoba u regiji. U tom kontekstu nastavit ćemo se konzultirati s NATO-om i našim ostalim saveznicima", priopćilo je tursko ministarstvo obrane, dodajući da nije bilo žrtava ni ozlijeđenih.
