reakcija iz teherana

Iranci kažu da nisu ispalili raketu prema Turskoj, stiglo upozorenje: 'Suzdržite se...'

M.Da./Hina

05.03.2026 u 08:10

Iranska raketa - ilustracija
Iranska raketa - ilustracija Izvor: Wikimedia Commons / Autor: Fars Media Corporation
Bionic
Reading

Iranske oružane snage poštuju suverenitet Turske i negirale su lansiranje rakete prema njezinom teritoriju, navodi se u izjavi koju su u četvrtak prenijeli državni mediji

Tursko ministarstvo obrane priopćilo je u srijedu da je protuzračna obrana NATO-a uništila iznad istočnog Mediterana balističku raketu ispaljenu iz Irana prema turskom zračnom prostoru nakon što je preletjela Siriju i Irak.

Nije otkriveno kamo je točno projektil bio usmjeren, no glasnogovornik NATO-a rekao je da savez osuđuje iransko gađanje Turske te da čvrsto stoji uz sve saveznike.

vezane vijesti

Američki ministar rata Pete ⁠Hegseth ⁠izjavio je kako nema smisla da uništenje balističke rakete ispaljene iz Irana prema turskom zračnom prostoru pokrene članak 5 NATO-a koji jamči kolektivnu obranu. Američke snage stacionirane su u bazi Incirlik na jugu Turske blizu Hataya.

"Upozoravamo sve strane da se suzdrže od radnji koje bi dovele do daljnje eskalacije sukoba u regiji. U tom kontekstu nastavit ćemo se konzultirati s NATO-om i našim ostalim saveznicima", priopćilo je tursko ministarstvo obrane, dodajući da nije bilo žrtava ni ozlijeđenih.

>>> Tijek zbivanja na Bliskom istoku uživo pratite OVDJE <<<

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
javlja mvep

javlja mvep

Počela operacija izvlačenja Hrvata: Avion poletio iz Zagreba prema Dubaiju
neprijatelji režima

neprijatelji režima

Najveći narod bez države u fokusu: Tko su Kurdi i zašto bi mogli odigrati ključnu ulogu u Iranu
seizmološka aktivnost

seizmološka aktivnost

Tlo u Hrvatskoj sve aktivnije, seizmolog poručuje: 'Ne čini vam se'

najpopularnije

Još vijesti