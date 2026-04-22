Iranska disidentica kritizira Europu zbog šutnje

Bi. S. / Hina

22.04.2026 u 17:17

Izvor: Profimedia / Autor: SOPA Images / Sipa USA / Profimedia
Iranska oporbena čelnica kritizirala je u srijedu europske države jer ništa nisu učinile da bi se zaustavila pogubljenja u Iranu, nakon što je Teheran izveo još jednu egzekuciju za koju protivnici režima kažu da predstavlja obračun s disidentima

Iranske novine Mizan objavile su u srijedu da je pogubljen muškarac osuđen za špijunažu u korist Izraela i odavanje povjerljivih informacija.

'Šutnja čelnika Europske unije i država članica o najnovijem valu političkih egzekucija ne može se ničim opravdati', rekla je Maryam Rajavi, predsjednica Nacionalnog vijeća iranskog otpora sa sjedištem u Parizu, u govoru pred Europskim parlamentom.

'Ta šutnja ne samo da potiče režim na nova pogubljenja, nego i signalizira slabost, što ohrabruje režim da nastavi raditi na razvoju nuklearnog oružja i sponzorirati terorizam u regiji', dodala je.

Rajavi je rekla da je prije onih u srijedu iranski režim u posljednjih mjeseca dana pogubio 16 političkih zatvorenika, uključujući osam članova njezine organizacije.

Iranske vlasti ubile su tisuće ljudi tijekom protuvladinih prosvjeda u siječnju, najvećih nemira u zemlji od Islamske revolucije 1979.

Organizacija Iran Human Rights sa sjedištem u Norveškoj objavila je da je od početka rata uhićeno najmanje 3646 ljudi, od toga 767 nakon primirja 8. travnja.

Amnesty International je ranije ovoga mjeseca priopćio da je "krajnje neprihvatljivo da, u vrijeme dok stanovništvo pati zbog sukoba i gubitaka uslijed zračnih napada SAD-a i Izraela, iranske vlasti koriste smrtnu kaznu da bi ušutkale neposlušne i dodatno zastrašivale ljude".

