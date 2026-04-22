Iranska disidentica kritizira Europu zbog šutnje

Iranske novine Mizan objavile su u srijedu da je pogubljen muškarac osuđen za špijunažu u korist Izraela i odavanje povjerljivih informacija.

'Šutnja čelnika Europske unije i država članica o najnovijem valu političkih egzekucija ne može se ničim opravdati', rekla je Maryam Rajavi, predsjednica Nacionalnog vijeća iranskog otpora sa sjedištem u Parizu, u govoru pred Europskim parlamentom.

'Ta šutnja ne samo da potiče režim na nova pogubljenja, nego i signalizira slabost, što ohrabruje režim da nastavi raditi na razvoju nuklearnog oružja i sponzorirati terorizam u regiji', dodala je.