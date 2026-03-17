sada i službeno

Iran potvrdio smrt zapovjednika Basidža: 'To je bio kukavički čin!'

M. Šurina

17.03.2026 u 19:58

Golamreza Soleimani Izvor: Profimedia / Autor: ATTA KENARE / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) potvrdila je smrt zapovjednika milicije Basidž Golamreze Soleimanija, navodeći da je ubijen u ‘napadu američko-cionističkog neprijatelja’.

U priopćenju koje prenosi iranska agencija Tasnim, IRGC ističe da je Soleimani imao ključnu ulogu u unutarnjoj sigurnosti i organizaciji Basidž tijekom proteklih šest godina, navodi Al Jazeera.

Navodi se da je ‘imao stratešku i nezamjenjivu ulogu’ u razvoju strukture te organizacije, kao i u različitim društvenim i sigurnosnim aktivnostima.

IRGC je atentat opisao kao ‘kukavički čin’, ističući da pokazuje važnost Basidža u, kako navode, ‘sveobuhvatnoj borbi protiv američke vojske i Izraela’, posebno u kontekstu aktualnog sukoba.

Izraelske vlasti ranije su tvrdile da je Soleimani ubijen, no ovo je prva službena potvrda iz Irana.

IRGC prijeti nakon smrti Soleimanija: ‘Osveta neće izostati’

Iranska Revolucionarna garda (IRGC) dodatno je zaoštrila retoriku nakon potvrde smrti zapovjednika milicije Basidž Golamreze Soleimanija, upozorivši na nastavak ‘otpora’.

U novom dijelu priopćenja IRGC je poručio da ‘upozorava zle i terorističke ubojice’ odgovorne za napad, ističući da Basidž neće odustati od, kako navode, osvete za poginule.

Dodaje se da će smrt Soleimanija i drugih stradalih ‘udvostručiti odlučnost iranskog naroda i boraca Basidža da nastave put otpora’.

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
sjednice vijeća

oglasio se saar

najpopularnije

Još vijesti