Iran najavio novu fazu sukoba: 'Dolazi oluja! Sada kreće pravilo oko za oko!

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf poručio je da je rat ušao u ‘novu razinu sukoba’, uz najavu pojačanih odmazdi.

U objavi na društvenoj mreži X Mohamad Bager Galibaf naveo je da su napadi Sjedinjenih Američkih Država i Izraela na iransku energetsku infrastrukturu pokušaj prikrivanja njihovih ‘poraza’. ‘Na snazi je pravilo oko za oko i započela je nova razina konfrontacije’, poručio je.

شب گذشته مردم ایران همه طراحی‌های دشمن را نقش بر آب کردند. آنها از مردم ایران عصبانی و ناامید هستند و با حمله به زیرساخت‌ها می‌خواهند شکست‌های میدانی خود را پنهان کنند.البته این به معنای خودکشی برای آنهاست.



معادلهٔ چشم در برابر چشم برقرار است و سطح جدیدی از درگیری آغاز شده است. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 18, 2026

U drugoj objavi ustvrdio je da je reakcija na rat dovela do svojevrsne ‘nove revolucije’ koja se, kako tvrdi, širi ‘ulicu po ulicu’. ‘Iran je bio uspavan, vi ste ga probudili… Dolazi oluja’, napisao je.

از دل این ملت هزاران شهید خامنه‌ای و شهید لاریجانی و شهید پاکپور خواهد رویید؛ این اغراق نیست، ببینید که انقلابی دیگر رقم خورده و خیابان به خیابان را تسخیر کرده است.

ایران خفته بود، بیدارش کردید. طوفان بپا خواهد شد. طوفان! — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) March 18, 2026