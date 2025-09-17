Incident nad Sredozemljem: Avion pun putnika kružio jer je kontrolor leta - zaspao

Pilot je razmatrao mogućnost preusmjeravanja na Bastiju, grad na drugoj strani otoka, dok su vatrogasci u panici pokušavali stupiti u kontakt s kontrolnim tornjem . Kada ni oni nisu uspjeli, pozvana je policija – a kontrolora je na kraju probudilo osoblje koje se popelo u toranj, prenosi Daily Mail .

Incident se dogodio u ponedjeljak, potvrdila je francuska civilna agencija za avijaciju. Zrakoplov Air Corsice , koji je kasnio sat vremena na letu iz pariške zračne luke Orly prema Ajacciu, morao je kružiti iznad Sredozemlja jer kontrolor leta nije upalio svjetla na pisti dugačkoj 2,4 kilometra.

'U nekoliko desetljeća karijere nikad nisam doživio ovakvu situaciju. Napravili smo mali krug, nitko nije paničario, svi su ostali mirni, a putnici su sve doživjeli s dozom humora', izjavio je kapetan za The Times.

Nakon buđenja, avion je sigurno sletio, a pokrenuta je i službena istraga. Kontrolor je testiran na alkohol i rezultat je bio negativan, ali mu prijeti disciplinska mjera.

No nije prvi put da dolazi do ovakvog incidenta. Prošle godine kontrolor leta u australskom Cairnsu također je zaspao na konzoli tijekom ranog jutarnjeg dežurstva, nakon niza napornih noćnih smjena. Zatečen je kako spava preko dvije stolice prekrivene dekom, no u tom trenutku nije bilo aviona u blizini.

Sličan incident dogodio se i u kokpitu: u siječnju prošle godine oba pilota indonezijskog Batik Aira zaspala su gotovo pola sata tijekom leta na 36.000 stopa. Kada su se probudili, shvatili su da je avion skrenuo s rute. Srećom, let je završio sigurnim slijetanjem u Jakarti.