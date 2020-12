Imunolog Trobonjača: Podaci bude nadu, ali prijeti nam i treći val koronavirusa

Zlatko Trobonjača, imunolog i profesor na riječkom Medicinskom fakultetu, gostujući u večerašnjem HTV-ovom Dnevniku rekao je da su sadašnji podaci o koronavirusu u Hrvatskoj dobri, da hrabre i bude određenu nadu, ali je i upozorio na mogućnost trećeg vala.

'Očigledno je da Vladine mjere daju nekakve rezultate. Čini se da se bližimo vrhuncu ovoga, ako ga možemo tako nazvati, drugoga vala, i nadamo se da će se ti brojevi i dalje smanjivati, iako valja reći da i dalje imamo veliki broj onih koji su hospitalizirani i umrli. Međutim, isto tako valja reći da se to prvenstveno odnosi na one ljude koji su inficirani prije desetak, 15 ili više dana', rekao je Trobonjača u Dnevniku HRT-a .

Komentirajući strah od cjepiva rekao je kako ono, da postoje bilo kakvi štetni učinci, ne bi izašlo iz faze 3 kliničkog ispitivanja te da sigurno ne bi išlo u primjenu na ljudima.



'Isto tako valja napomenuti da će se to cjepivo pratiti i tijekom njegove primjene na populaciji. Ako se pojavi bilo kakav štetni utjecaj ovog cjepiva, onda će se, naravno, ispitati i cijepljenje će se možda na neko vrijeme pauzirati. Međutim, to je teško za vjerovati budući da su to jako kvalitetna cjepiva, dobro ispitana, i do sada su se pokazala kao vrlo učinkovita i bez praktički ikakvih nuspojava, odnosno štetnih pojava', rekao je Trobonjača.



Na pitanje tko se ne bi smio cijepiti odgovara kako je to teško reći, ali da procjenjuje kako ne postoji posebna populacija koja se ovim cjepivom ne bi trebala cijepiti.



'Govorilo se nešto o trudnicama, a vidjeli smo da se djeca neće cijepiti niti ima nekakvog većeg smisla njih cijepiti. Dakle, vrlo često se govori o kronično teškim bolesnicima, primjerice ljudima koji imaju transplantirane organe koji su na jednoj žešćoj imunosupresivnoj terapiji ili ljudima koji pade od malignoma pa su na citostatskoj terapiji, mogu li se oni cijepiti. Mogu se cijepiti, to nije nikakvo štetno cjepivo, jedino je upitno hoće li oni razviti imunost ili ne. To je jedino pitanje, ali ne možemo očekivati da će oni imati bilo kakve štetne učinke od ovog cjepiva', rekao je Trobonjača.



Ovrnuo se i na izraz 'godine izgubljenog života' - naime, kako je naveo, neki su istraživači utvrdili da ova bolest u muškaraca skraćuje godine života za 13 do 14, a u žena 11 do 12.



'Mislim da je i kod nas nekakva slična situacija, da se radi o desetak godina skraćenog života', rekao je Trobonjača, dodavši da to strahovito ovisi o kvaliteti zdravstvenog sustava.