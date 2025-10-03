COVID opet hara: Ima hospitaliziranih, zabilježena i dva smrtna slučaja

Obiteljska liječnica Branislava Čilić kaže da se posljednjih tjedana osjetno povećao broj zaraženih. “U odnosu na sedmi i osmi mjesec to je više, meni se čini, i tri puta više. U mojoj ordinaciji koja ima preko 2100 pacijenata imali smo 20–30 pozitivnih, a testirali smo puno više”, navodi dr. Čilić za HRT.

Većina pacijenata dolazi s blažim simptomima. “S nekim peckanjem u grlu, s nešto blažom temperaturom, subfebrilnošću, šmrcavicom. Međutim, ima i drugih simptoma u drugim organskim sustavima, primjerice s proljevom. Tu su i pacijenti koji imaju visoke temperature s protrahiranim kašljem”, dodaje.

Dio oboljelih hospitaliziran

Unatoč tome što su simptomi kod većine blagi, dio oboljelih ipak završava u bolnici. U Klinici „Dr. Fran Mihaljević“ trenutačno se liječi deset pacijenata.

“Hospitalizirani pacijenti većinom imaju pneumoniju ili neke druge komplikacije bolesti. Kod oboljelih se najčešće razvije pneumonija s bakterijskim komplikacijama, i to nakon nekoliko dana bolesti”, pojašnjava dr. Dino Gverieri, specijalizant infektologije.

Iz HZJZ-a ističu da je rast očekivan; počela je školska godina, djeca se vraćaju u vrtiće, a s godišnjih odmora i odrasli u kolektive.