Održan sastanak o spornim kamenolomima u zoni zaštite izvora rijeke Omble

I.V./Hina

14.10.2025 u 01:30

Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Srecko Niketic/PIXSELL
Nakon više prijava Hrvatskih voda o otvaranju ilegalnog pogona na području Začula u Bosni i Hercegovini, unutar druge i treće zone sanitarne zaštite izvorišta rijeke Omble, u ponedjeljak je u Općini Ravno održan sastanak na kojem je istaknuto da su problematična tri kamenoloma

U pitanju su tri kamenoloma, od kojih Srnjak i Začula u trećoj, a Repinac u drugoj zoni sanitarne zaštite. Činjenično stanje je takvo da zakonodavno treća zona zaštite ne znači isto u Republici Hrvatskoj i Federaciji BiH, upozorili su u priopćenju Dubrovačko- neretvanske županije.

Kako je istaknuto na sastanku, kamenolomi Začula i Repinac nemaju sve potrebne dozvole, a inspekcijske službe su na terenu utvrdile da se tamo ne provode aktivnosti. Treći kamenolom Srnjak ima dozvole i u tijeku su pripremni radovi, a na sastanku je dogovoreno mikrozoniranje kako bi se utvrdilo pravo stanje i utjecaj.

„Provodit će se bolje kontrole i nadzor područja te će Općina Ravno reagirati i u svojim prostorno- planskim dokumentima. Zajednički je interes zaštita rijeke Omble koja je izvor pitke vode za šire dubrovačko područje, a planirano je da bude izvor i za dio područja Općine Ravno“, istaknuto je nakon sastanka.

Posebno je naglašena važnost koordiniranog djelovanja svih uključenih strana kako bi se očuvala kvaliteta vodoopskrbe izvora Omble te osigurala održiva budućnost šireg područja.

Na sastanku se govorilo i o vodoopskrbi i odvodnji naselja Ivanica, prostornom planu Općine Ravno, kao i svim infrastrukturnim projektima i izazovima s kojima je ovaj prostor suočen.

„Naša trajna odrednica mora biti zaštita interesa i prostora Dubrovačko-neretvanske županije, ali istovremeno i briga za naše sunarodnjake u Općini Ravno i Federaciji Bosne i Hercegovine“, poručio je nakon sastanka dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo.

Uz čelnike Općine Ravno i Vlade Hercegovačko-neretvanske županije, na sastanku su sudjelovali i predstavnici Dubrovačko-neretvanske županije i Grada Dubrovnika, Hrvatskih voda i Vodovoda Dubrovnik.

