Poskupljuje grijanje preko toplane, ali ne u svim gradovima jednako: Jedan grad pošteđen

Od 30. rujna 2025. na snagu je stupila nova obavijest Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) kojom se mijenjaju tarifne stavke za proizvodnju i distribuciju toplinske energije u pet toplinskih subjekata: Gradska toplana Karlovac, HEP-Proizvodnja Zagreb, HEP-Toplinarstvo Zagreb, Energo Rijeka i Tehnostan Vukovar.

Ta odluka znači da će grijanje preko toplane u većini gradova poskupjeti - ali ne u svima podjednako. U nastavku donosimo detalje i konkretne iznose koje bi prosječno kućanstvo moglo osjetiti na svom računu.