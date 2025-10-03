HERA OBJAVILA

Poskupljuje grijanje preko toplane, ali ne u svim gradovima jednako: Jedan grad pošteđen

M.Č.

03.10.2025 u 21:41

Izvor: Profimedia / Autor: ANP / Alamy / Alamy / Profimedia
Za većinu korisnika grijanja iz toplane nova sezona donosi skuplje račune - u prosjeku nekoliko eura mjesečno više

Od 30. rujna 2025. na snagu je stupila nova obavijest Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) kojom se mijenjaju tarifne stavke za proizvodnju i distribuciju toplinske energije u pet toplinskih subjekata: Gradska toplana Karlovac, HEP-Proizvodnja Zagreb, HEP-Toplinarstvo Zagreb, Energo Rijeka i Tehnostan Vukovar.

Ta odluka znači da će grijanje preko toplane u većini gradova poskupjeti - ali ne u svima podjednako. U nastavku donosimo detalje i konkretne iznose koje bi prosječno kućanstvo moglo osjetiti na svom računu.

Zašto rastu cijene?

1. Novi tarifni elementi (proizvodnja i distribucija toplinske energije) povećani su, što je glavni direktan uzrok poskupljenja.

2. HERA je u svojoj metodologiji propisala da tarifne stavke mogu rasti najviše do 15 % u odnosu na prošlu sezonu.

3 Konačni rast cijene za krajnjeg korisnika (građane) ovisit će i o lokalnim subvencijama koje gradovi osiguravaju.

4. U jednim slučajevima (Vukovar) cijene ostaju nepromijenjene - Vukovar je iznimka.

Koliko će se poskupljenje osjetiti u praksi?

Prema medijskim izračunima za stan od oko 60 četvornih metara:

  • Zagreb: porast od 9,09 %, što znači oko 3,78 eura više mjesečno, bez posebnih subvencija.
  • Osijek: porast od 8,56 %, odnosno oko 3,56 eura više.
  • Sisak: porast od 8,64 %, što znači oko 3,57 eura dodatno.
  • Karlovac: porast od 8,66 %, oko 6,11 eura više, ali grad osigurava subvenciju od 12 eura mjesečno.
  • Rijeka: porast od 9,41 %, oko 6,55 eura više, uz subvenciju od 10 eura mjesečno.
  • Vukovar: cijena ostaje nepromijenjena, bez dodatnih troškova.

U prosjeku, kućanstva će mjesečno plaćati između tri i sedam eura više za grijanje, ovisno o gradu i subvencijama.

Subvencije ublažavaju poskupljenje

Subvencije mogu u velikoj mjeri ublažiti poskupljenje. Primjerice, u Karlovcu je osnovni izračun pokazivao rast troška za 6,11 eura, ali grad subvencionira 12 eura mjesečno, što praktički neutralizira povećanje za prosječna kućanstva. U Rijeci, iako je porast nešto viši, gradska subvencija od 10 eura značajno smanjuje opterećenje.

Povećanje cijena grijanja odnosi se isključivo na pet toplinskih subjekata obuhvaćenih HERA-inom odlukom. Ostali gradovi s toplanama možda neće imati promjenu cijena ili će ih donijeti neovisno.

Nova sezona grijanja započela je 1. listopada u Zagrebu, Osijeku i Sisku, a u roku od nekoliko dana toplina bi trebala stići do većine objekata. U Zagrebu se međutim još radi na instalacijama u više od stotinu zgrada, pa će tamo grijanje kasniti.

