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Pucnjava u zagrebačkoj Dubravi: Policija privela jednu osobu

M.Či./Hina

02.08.2026 u 15:02

Policija - Ilustracija
Policija - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: David Jerkovic/PIXSELL
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Policija je privela osobu koja se dovodi u vezu s pucnjavom u zagrebačkoj Dubravi gdje je u subotu, 1. kolovoza, oko 15 sati, ispaljeno nekoliko hitaca u nepoznatom smjeru

Hici su ispaljeni u nepoznatom smjeru u Ulici Prevende, ispred jedne vikendice, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke u nedjelju.

Osoba koja se s time dovodu u vezu uhićena je i privedena u policiju radi kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku, kao i utvrđivanja svih okolnosti događaja.

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