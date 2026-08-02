Pucnjava u zagrebačkoj Dubravi: Policija privela jednu osobu

Hici su ispaljeni u nepoznatom smjeru u Ulici Prevende, ispred jedne vikendice, a u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba, izvijestili su iz Policijske uprave zagrebačke u nedjelju.

Osoba koja se s time dovodu u vezu uhićena je i privedena u policiju radi kriminalističkog istraživanja koje je u tijeku, kao i utvrđivanja svih okolnosti događaja.