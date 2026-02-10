carina

Hrvatska je u ovom sustavu među najnaprednijima u EU: 'Otvaraju se nove prilike'

I.K./Hina

10.02.2026 u 14:59

Path to EU customs konferencija
Path to EU customs konferencija Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL
Bionic
Reading

Carinski sustav najrobusniji je i najkompleksniji informatički sustav u Hrvatskoj i jedan od najnaprednijih u EU-u, a njegovu važnost potvrđuje i doprinos državnom proračunu s više od 3,37 milijardi eura, rečeno je u utorak na konferenciji Put u integraciju carinskog sustava EU i digitalnu transformaciju.

Konferencija engleskoga naziva Path to EU Customs - Integration and Digital Transformation održana je u središtu državne tvrtke Apis IT, u organizaciji te tvrtke i Ministarstva financija-Carinske uprave, okupivši oko 200 sudionika iz carinskog područja te mnogih institucija i uprava.

Među njima su bili ministar financija Tomislav Ćorić, ministri gospodarstva Ante Šušnjar te pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, kao i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek.

"U carinskom poslovanju se uz digitalizaciju stalno bilježi napredak i povećanje efikasnosti i smanjenje administrativnih procedura, što je interes RH jer ju na europskoj karti pozicionira kao pouzdanu i sigurnu destinaciju za prijevoz roba. To donosi izravne učinke na povećanje proračunskih prihoda i ekonomski rast te mnoge resore", rekao je Ćorić.

vezane vijesti

Preko dva desetljeća digitalno transformiramo carinu

Pozdravio je, kao i ravnatelj Carinske uprave RH Mario Demirović, prisutne kolege i iz zemalja regije koje su u pregovorima za ulazak u EU - Albanije, Crne Gore, BiH, Kosova i Sjeverne Makedonije, poručivši im da hrvatsko znanje, iskustvo i tehnologija u carinskom sustavu može koristiti i njima, jer su pregovori za to područje jedni od najtežih budući vode ka neizbježnoj integraciji nacionalnih u carinski sustav EU-a.

"Digitalnu transformaciju u carinskom sustavu provodimo više desetljeća, a naročito intenzivno zadnjih deset godina, želeći omogućiti lakši prijelaz granica, brže procedure, smanjivanje troškova gospodarstva i jačanje njegove konkurentnosti. Efekti se vide i u ocjeni Svjetske banke i OECD-a da je Hrvatska po kriteriju međunarodne trgovine na visokom mjestu, kao i u digitalizaciji poslovnih procesa", rekao je Demirović.

Podsjetio je na hrvatsku kandidaturu za središte carinskog sustava EU-a, za što se odluka očekuje kroz mjesec-dva.

Tomislav Ćorić i Damir Habijan
Tomislav Ćorić i Damir Habijan Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL

Interoperabilnost je ključna

Poručio je da se gospodarstvo može kroz digitalne kanale komunikacije i samo obaviti puno toga, pa i carinske poslove.

Ministar Habijan također je pohvalio rad i rezultate Carinske uprave, ističući da je u digitalnoj transformaciji potrebno postići interoperabilnost.

"Ključ je u interoperabilnosti i povezivanju svih tijela državne uprave. Za to smo napravili zdrave temelje s Centrom dijeljenih usluga (CDU) koji djeluje pri Apisu IT. U taj su 'državni oblak' smješteni svi podaci tijela državne uprave i drugi, a imamo i državnu sabirnicu, podatkovne centre i druga mjesta gdje su podaci strukturirani. Slijedi nova faza, primjene umjetne inteligencije", rekao je Habijan.

Na konferenciji je naglašena velika važnost međuresorne suradnje
Na konferenciji je naglašena velika važnost međuresorne suradnje Izvor: Pixsell / Autor: Luka Antunac/PIXSELL

Veliku važnost međuresorske suradnje u digitalnoj transformaciji naglasio i ministar Šušnjar, dodavši da su digitalizirani carinski postupci jako važni za gospodarstvo i nesmetan protok roba iz i u Hrvatsku.

"Ti postupci sada ubrzavaju i procese špedicije, otvaraju se nove prilike za naše morske luke, logističke centre i tvrtke, a imamo i dobrih digitalnih usluga poput Start+, e-Investicije i drugih", rekao je Šušnjar.

Predsjednik uprave Apis IT-a Saša Bilić rekao je da ta tvrtka sudjeluje u svim procesima digitalne transformacije i surađuje sa svim institucijama na temelju više od 60 godina iskustva i znanja.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
konferencija za medije

konferencija za medije

Tomašević dobio neobično pitanje o Milanoviću: 'Je li to rekao predsjednik?'
kadrovske promjene

kadrovske promjene

Rošada u Saboru: Piletić se vraća, evo tko odlazi
ima i AI komponentu

ima i AI komponentu

Moćni Eren: Turska predstavila novo streljivo dometa većeg od 100 kilometara

najpopularnije

Još vijesti