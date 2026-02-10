Hrvatska je u ovom sustavu među najnaprednijima u EU: 'Otvaraju se nove prilike'

Carinski sustav najrobusniji je i najkompleksniji informatički sustav u Hrvatskoj i jedan od najnaprednijih u EU-u, a njegovu važnost potvrđuje i doprinos državnom proračunu s više od 3,37 milijardi eura, rečeno je u utorak na konferenciji Put u integraciju carinskog sustava EU i digitalnu transformaciju.
Konferencija engleskoga naziva Path to EU Customs - Integration and Digital Transformation održana je u središtu državne tvrtke Apis IT, u organizaciji te tvrtke i Ministarstva financija-Carinske uprave, okupivši oko 200 sudionika iz carinskog područja te mnogih institucija i uprava.
Među njima su bili ministar financija Tomislav Ćorić, ministri gospodarstva Ante Šušnjar te pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, kao i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek.
"U carinskom poslovanju se uz digitalizaciju stalno bilježi napredak i povećanje efikasnosti i smanjenje administrativnih procedura, što je interes RH jer ju na europskoj karti pozicionira kao pouzdanu i sigurnu destinaciju za prijevoz roba. To donosi izravne učinke na povećanje proračunskih prihoda i ekonomski rast te mnoge resore", rekao je Ćorić.
Preko dva desetljeća digitalno transformiramo carinu
Pozdravio je, kao i ravnatelj Carinske uprave RH Mario Demirović, prisutne kolege i iz zemalja regije koje su u pregovorima za ulazak u EU - Albanije, Crne Gore, BiH, Kosova i Sjeverne Makedonije, poručivši im da hrvatsko znanje, iskustvo i tehnologija u carinskom sustavu može koristiti i njima, jer su pregovori za to područje jedni od najtežih budući vode ka neizbježnoj integraciji nacionalnih u carinski sustav EU-a.
"Digitalnu transformaciju u carinskom sustavu provodimo više desetljeća, a naročito intenzivno zadnjih deset godina, želeći omogućiti lakši prijelaz granica, brže procedure, smanjivanje troškova gospodarstva i jačanje njegove konkurentnosti. Efekti se vide i u ocjeni Svjetske banke i OECD-a da je Hrvatska po kriteriju međunarodne trgovine na visokom mjestu, kao i u digitalizaciji poslovnih procesa", rekao je Demirović.
Podsjetio je na hrvatsku kandidaturu za središte carinskog sustava EU-a, za što se odluka očekuje kroz mjesec-dva.
Interoperabilnost je ključna
Poručio je da se gospodarstvo može kroz digitalne kanale komunikacije i samo obaviti puno toga, pa i carinske poslove.
Ministar Habijan također je pohvalio rad i rezultate Carinske uprave, ističući da je u digitalnoj transformaciji potrebno postići interoperabilnost.
"Ključ je u interoperabilnosti i povezivanju svih tijela državne uprave. Za to smo napravili zdrave temelje s Centrom dijeljenih usluga (CDU) koji djeluje pri Apisu IT. U taj su 'državni oblak' smješteni svi podaci tijela državne uprave i drugi, a imamo i državnu sabirnicu, podatkovne centre i druga mjesta gdje su podaci strukturirani. Slijedi nova faza, primjene umjetne inteligencije", rekao je Habijan.
Veliku važnost međuresorske suradnje u digitalnoj transformaciji naglasio i ministar Šušnjar, dodavši da su digitalizirani carinski postupci jako važni za gospodarstvo i nesmetan protok roba iz i u Hrvatsku.
"Ti postupci sada ubrzavaju i procese špedicije, otvaraju se nove prilike za naše morske luke, logističke centre i tvrtke, a imamo i dobrih digitalnih usluga poput Start+, e-Investicije i drugih", rekao je Šušnjar.
Predsjednik uprave Apis IT-a Saša Bilić rekao je da ta tvrtka sudjeluje u svim procesima digitalne transformacije i surađuje sa svim institucijama na temelju više od 60 godina iskustva i znanja.