Hrvatska je u ovom sustavu među najnaprednijima u EU: 'Otvaraju se nove prilike'

Carinski sustav najrobusniji je i najkompleksniji informatički sustav u Hrvatskoj i jedan od najnaprednijih u EU-u, a njegovu važnost potvrđuje i doprinos državnom proračunu s više od 3,37 milijardi eura, rečeno je u utorak na konferenciji Put u integraciju carinskog sustava EU i digitalnu transformaciju.

Konferencija engleskoga naziva Path to EU Customs - Integration and Digital Transformation održana je u središtu državne tvrtke Apis IT, u organizaciji te tvrtke i Ministarstva financija-Carinske uprave, okupivši oko 200 sudionika iz carinskog područja te mnogih institucija i uprava. Među njima su bili ministar financija Tomislav Ćorić, ministri gospodarstva Ante Šušnjar te pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, kao i državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Zdravko Tušek. "U carinskom poslovanju se uz digitalizaciju stalno bilježi napredak i povećanje efikasnosti i smanjenje administrativnih procedura, što je interes RH jer ju na europskoj karti pozicionira kao pouzdanu i sigurnu destinaciju za prijevoz roba. To donosi izravne učinke na povećanje proračunskih prihoda i ekonomski rast te mnoge resore", rekao je Ćorić.

Preko dva desetljeća digitalno transformiramo carinu Pozdravio je, kao i ravnatelj Carinske uprave RH Mario Demirović, prisutne kolege i iz zemalja regije koje su u pregovorima za ulazak u EU - Albanije, Crne Gore, BiH, Kosova i Sjeverne Makedonije, poručivši im da hrvatsko znanje, iskustvo i tehnologija u carinskom sustavu može koristiti i njima, jer su pregovori za to područje jedni od najtežih budući vode ka neizbježnoj integraciji nacionalnih u carinski sustav EU-a. "Digitalnu transformaciju u carinskom sustavu provodimo više desetljeća, a naročito intenzivno zadnjih deset godina, želeći omogućiti lakši prijelaz granica, brže procedure, smanjivanje troškova gospodarstva i jačanje njegove konkurentnosti. Efekti se vide i u ocjeni Svjetske banke i OECD-a da je Hrvatska po kriteriju međunarodne trgovine na visokom mjestu, kao i u digitalizaciji poslovnih procesa", rekao je Demirović. Podsjetio je na hrvatsku kandidaturu za središte carinskog sustava EU-a, za što se odluka očekuje kroz mjesec-dva.

Interoperabilnost je ključna Poručio je da se gospodarstvo može kroz digitalne kanale komunikacije i samo obaviti puno toga, pa i carinske poslove. Ministar Habijan također je pohvalio rad i rezultate Carinske uprave, ističući da je u digitalnoj transformaciji potrebno postići interoperabilnost. "Ključ je u interoperabilnosti i povezivanju svih tijela državne uprave. Za to smo napravili zdrave temelje s Centrom dijeljenih usluga (CDU) koji djeluje pri Apisu IT. U taj su 'državni oblak' smješteni svi podaci tijela državne uprave i drugi, a imamo i državnu sabirnicu, podatkovne centre i druga mjesta gdje su podaci strukturirani. Slijedi nova faza, primjene umjetne inteligencije", rekao je Habijan.