Zagreb među tri favorita za europsku mega-agenciju: Evo tko je konkurencija

Europski pučani su odlučili da su im tri favorita za buduću Europsku carinsku agenciju (EUCA) grad Zagreb, u Hrvatskoj, Varšava u Poljskoj te Malaga u Španjolskoj. Odabere li se Zagreb, bit će to prvi put da je Zagreb sjedište jednog od tijela Europske unije

Gdje će biti sjedište buduće Europske carinske agencije (EUCA)? Pitanje je to na za kojeg će Europski parlament morati odabrati svog favorita do kraja veljače, a Hrvatska bi upravo ovdje mogla po prvi puta postati sjedište jedne od institucija Europske unije. Upravo su Zagreb, uz poljsku metropolu Varšavu te španjolskog grada Malage, favoriti su kluba zastupnika Europskih pučana (EPP). Podsjetimo, riječ je o grupaciji čiji je član HDZ, a u trenutnom sazivu EU parlamenta broji najviše zastupnika. Ova preferencija je istaknuta u sklopu EPPO-ovog Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta (IMCO), u kojemu se nalazi i hrvatski eurozastupnik Tomislav Sokol.

'Čak devet gradova, među kojima i Zagreb, istaknuli su svoju kandidaturu. Drago mi je što je Klub zastupnika EPP-a podržao Zagreb kao jednog od svojih favorita, uz Varšavu i Malagu. Zajedničkim naporima proteklih mjeseci radili smo na informiranju ostalih kolega u Europskom parlamentu o prednostima kandidature Zagreba za sjedište Europske carinske agencije', naveo je Sokol koji je jedini imao prava glasa o ovoj temi u odboru IMCO-a.