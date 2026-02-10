EUCA

Zagreb među tri favorita za europsku mega-agenciju: Evo tko je konkurencija

Ivor Kruljac

10.02.2026 u 14:43

Trga bana Josipa Jelačića
Trga bana Josipa Jelačića Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Europski pučani su odlučili da su im tri favorita za buduću Europsku carinsku agenciju (EUCA) grad Zagreb, u Hrvatskoj, Varšava u Poljskoj te Malaga u Španjolskoj. Odabere li se Zagreb, bit će to prvi put da je Zagreb sjedište jednog od tijela Europske unije

Gdje će biti sjedište buduće Europske carinske agencije (EUCA)? Pitanje je to na za kojeg će Europski parlament morati odabrati svog favorita do kraja veljače, a Hrvatska bi upravo ovdje mogla po prvi puta postati sjedište jedne od institucija Europske unije. Upravo su Zagreb, uz poljsku metropolu Varšavu te španjolskog grada Malage, favoriti su kluba zastupnika Europskih pučana (EPP).

Podsjetimo, riječ je o grupaciji čiji je član HDZ, a u trenutnom sazivu EU parlamenta broji najviše zastupnika. Ova preferencija je istaknuta u sklopu EPPO-ovog Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta (IMCO), u kojemu se nalazi i hrvatski eurozastupnik Tomislav Sokol.

Tomislav Sokol
Tomislav Sokol Izvor: Licencirane fotografije / Autor: M.LAHOUSSE

'Čak devet gradova, među kojima i Zagreb, istaknuli su svoju kandidaturu. Drago mi je što je Klub zastupnika EPP-a podržao Zagreb kao jednog od svojih favorita, uz Varšavu i Malagu. Zajedničkim naporima proteklih mjeseci radili smo na informiranju ostalih kolega u Europskom parlamentu o prednostima kandidature Zagreba za sjedište Europske carinske agencije', naveo je Sokol koji je jedini imao prava glasa o ovoj temi u odboru IMCO-a.

Upravo Hrvatska čuva najdulju kopnenu granicu

Eurozastupnik je naglasio i da su 'proteklih mjeseci radili smo na informiranju ostalih kolega u Europskom parlamentu o prednostima kandidature Zagreba za sjedište Europske carinske agencije'. Uz napominjanje da Hrvatska još uvijek nije nijedne EU institucije, Sokol navodi da je europskim kolegama isticao i da je Zagreb siguran grad te se nalazi na strateški važnoj poziciji.

'Upravo Hrvatska čuva najdulju vanjsku kopnenu granicu Europske unije što je važno s carinskog aspekta. K tome, Vlada RH je odigrala ključnu ulogu pripremivši kandidaturu i lobirajući na razini država članica. Treba istaknuti da je odlučujuće bilo i to što je Vlada predvidjela kvalitetnu lokaciju za buduće sjedište Europske carinske agencije. Rezultati današnjeg glasanja ujedno su potvrdili snagu HDZ-a u okviru Kluba zastupnika EPP-a kao najjače političke grupacije u Europskom parlamentu“, zaključio je Sokol nakon EPP-ovog glasanja.

