Hrvatska ima puno zemljaka u Argentini: Predstavljene su im mogućnosti povrataka

Webinar „Povratak i integracija hrvatskog iseljeništva“, održan u organizaciji Argentinsko-hrvatske gospodarske komore (CACIC), okupio je predstavnike hrvatskih institucija i poslovne zajednice te pripadnike hrvatskog iseljeništva zainteresirane za mogućnosti povratka i profesionalnog razvoja u Hrvatskoj, izvijestio je u srijedu portal CroLatam.
Na virtualnom skupu predstavljene su aktualne mjere i programi kojima hrvatske institucije nastoje olakšati povratak iseljenika i njihovih potomaka, njihovu integraciju u društvo te uključivanje na tržište rada.
Otvarajući skup, predsjednik CACIC-a Edi Šeparović istaknuo je važnost jačanja gospodarskih i društvenih veza između Hrvatske i Argentine te naglasio ulogu bilateralnih gospodarskih komora u promicanju trgovinske i investicijske suradnje.
U prvom dijelu webinara predstavnica Hrvatske gospodarske komore Snježana Posavec predstavila je stanje hrvatskog gospodarstva, istaknuvši stabilan gospodarski rast, članstvo Hrvatske u Europskoj uniji, uvođenje eura i njezin strateški položaj kao pristupne točke europskom tržištu.
Mogućnost unaprijeđenja u robnoj razmjeni
Govoreći o gospodarskim odnosima Hrvatske i Argentine, Posavec je ocijenila da trenutačna razina robne razmjene ostavlja prostor za daljnje unaprjeđenje suradnje, posebno u sektorima turizma, informacijske tehnologije, prehrambene industrije i drugim područjima od strateškog značaja za hrvatsko gospodarstvo.
Drugi dio programa bio je posvećen politikama povratka hrvatskog iseljeništva. Predstavnica Ministarstva demografije i useljeništva Ivana Perkušić predstavila je mjere koje uključuju pojednostavljenje administrativnih postupaka, olakšice za ostvarivanje boravišnog statusa potomaka hrvatskih iseljenika, programe integracije te porezne pogodnosti za osobe koje odluče živjeti i raditi u Hrvatskoj.
Sudionici su upoznati i s programima učenja hrvatskog jezika za akademsku godinu 2025./2026., koji predviđaju proširene stipendije za polaznike iz zemalja Latinske Amerike, među kojima su Argentina, Čile, Peru i Bolivija.
Predstavnici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje predstavili su stanje na tržištu rada, istaknuvši "rekordnu zaposlenost, povijesno nisku stopu nezaposlenosti i rastuću potrebu za radnom snagom u brojnim djelatnostima."
Posebnu pozornost sudionika privukla je mjera „Biram Hrvatsku“, namijenjena hrvatskim državljanima koji žive u inozemstvu i žele se vratiti u domovinu. Program predviđa financijsku potporu za preseljenje i samozapošljavanje, a potpore mogu dosegnuti do 27 tisuća eura za korisnike koji pokrenu vlastiti poslovni pothvat.
Predstavnici institucija predstavili su i dostupne potpore poduzetnicima, mjere za osnivanje poduzeća te programe namijenjene lakšem uključivanju povratnika na hrvatsko tržište rada.
U završnom dijelu webinara poduzetnica Antonela Stanić podijelila je svoje iskustvo preseljenja u Hrvatsku i razvoja poslovanja u Zagrebu. Govorila je o pokretanju gastronomskog poduzeća usmjerenog na promociju argentinskih proizvoda te o izazovima i mogućnostima s kojima se susrela tijekom prilagodbe životu i radu u Hrvatskoj.
Organizatori su ocijenili da je webinar pružio sudionicima sveobuhvatan pregled mogućnosti koje Hrvatska nudi pripadnicima iseljeništva zainteresiranima za povratak, zapošljavanje, poduzetništvo i dugoročnu integraciju u hrvatsko društvo.
U Argentini živi oko 300.000 Hrvata i njihovih potomaka pa je to zemlja Latinske Amerike s najvećom hrvatskom zajednicom.