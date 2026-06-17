Hrvatska ima puno zemljaka u Argentini: Predstavljene su im mogućnosti povrataka

Webinar „Povratak i integracija hrvatskog iseljeništva“, održan u organizaciji Argentinsko-hrvatske gospodarske komore (CACIC), okupio je predstavnike hrvatskih institucija i poslovne zajednice te pripadnike hrvatskog iseljeništva zainteresirane za mogućnosti povratka i profesionalnog razvoja u Hrvatskoj, izvijestio je u srijedu portal CroLatam.

Na virtualnom skupu predstavljene su aktualne mjere i programi kojima hrvatske institucije nastoje olakšati povratak iseljenika i njihovih potomaka, njihovu integraciju u društvo te uključivanje na tržište rada. Otvarajući skup, predsjednik CACIC-a Edi Šeparović istaknuo je važnost jačanja gospodarskih i društvenih veza između Hrvatske i Argentine te naglasio ulogu bilateralnih gospodarskih komora u promicanju trgovinske i investicijske suradnje. U prvom dijelu webinara predstavnica Hrvatske gospodarske komore Snježana Posavec predstavila je stanje hrvatskog gospodarstva, istaknuvši stabilan gospodarski rast, članstvo Hrvatske u Europskoj uniji, uvođenje eura i njezin strateški položaj kao pristupne točke europskom tržištu.

Mogućnost unaprijeđenja u robnoj razmjeni Govoreći o gospodarskim odnosima Hrvatske i Argentine, Posavec je ocijenila da trenutačna razina robne razmjene ostavlja prostor za daljnje unaprjeđenje suradnje, posebno u sektorima turizma, informacijske tehnologije, prehrambene industrije i drugim područjima od strateškog značaja za hrvatsko gospodarstvo. Drugi dio programa bio je posvećen politikama povratka hrvatskog iseljeništva. Predstavnica Ministarstva demografije i useljeništva Ivana Perkušić predstavila je mjere koje uključuju pojednostavljenje administrativnih postupaka, olakšice za ostvarivanje boravišnog statusa potomaka hrvatskih iseljenika, programe integracije te porezne pogodnosti za osobe koje odluče živjeti i raditi u Hrvatskoj. Sudionici su upoznati i s programima učenja hrvatskog jezika za akademsku godinu 2025./2026., koji predviđaju proširene stipendije za polaznike iz zemalja Latinske Amerike, među kojima su Argentina, Čile, Peru i Bolivija. Predstavnici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje predstavili su stanje na tržištu rada, istaknuvši "rekordnu zaposlenost, povijesno nisku stopu nezaposlenosti i rastuću potrebu za radnom snagom u brojnim djelatnostima."