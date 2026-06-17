Zagrebu i Karlovcu prijeti jako grmljavinsko nevrijeme: DHMZ objavio kad ga očekuju

DHMZ je za danas objavio žuta upozorenja za više hrvatskih regija zbog mogućih grmljavinskih nevremena i jakog vjetra

Iako današnji dan donosi pretežno sunčano i još toplije vrijeme, atmosfera neće biti posve stabilna. Mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina, a ponegdje će jutro početi uz maglu. Od četvrtka temperature će dodatno rasti, uz povremene nestabilnosti, javlja HRT. DHMZ je za srijedu izdao meteoalarm za više regija zbog mogućih grmljavinskih nevremena i pojačanog vjetra.

Upozorenje za Zagreb i Karlovac, osobito u prirodi Za zagrebačku regiju upozorenje je na snazi od 18 do 23.59 sati zbog mogućih lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto, a osobit oprez preporučuje se u planinskim i drugim otvorenim područjima. Isto upozorenje vrijedi i za karlovačku regiju od 19 do 23.59 sati, gdje su također mogući jači pljuskovi i grmljavina. Na Jadranu su za srednju i južnu Dalmaciju izdana žuta upozorenja zbog pojačanog sjeverozapadnog vjetra. Upozorenje za srednju Dalmaciju na snazi je od 14 do 18 sati, a za južnu Dalmaciju od 15 do 18 sati. Mjestimice se očekuju udari sjeverozapadnjaka od 35 do 40 čvorova, odnosno od 65 do 75 kilometara na sat. Takvi uvjeti mogu stvarati valove opasne za manja plovila, zbog čega se neiskusnim pomorcima i vlasnicima manjih brodica preporučuje dodatan oprez i praćenje pomorske prognoze. Mogući su i poremećaji u pomorskom prometu, uključujući izmjene ili privremene obustave pojedinih katamaranskih linija. Vrijeme može predstavljati rizik za aktivnosti na otvorenom, pa se građanima preporučuje praćenje najnovijih upozorenja i prognoza DHMZ-a.