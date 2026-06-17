METEOALARM NA SNAZI!

Zagrebu i Karlovcu prijeti jako grmljavinsko nevrijeme: DHMZ objavio kad ga očekuju

M.Č.

17.06.2026 u 07:53

tportal
Izvor: Cropix / Autor: Boris Kovacev
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DHMZ je za danas objavio žuta upozorenja za više hrvatskih regija zbog mogućih grmljavinskih nevremena i jakog vjetra

Iako današnji dan donosi pretežno sunčano i još toplije vrijeme, atmosfera neće biti posve stabilna. Mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina, a ponegdje će jutro početi uz maglu. Od četvrtka temperature će dodatno rasti, uz povremene nestabilnosti, javlja HRT.

DHMZ je za srijedu izdao meteoalarm za više regija zbog mogućih grmljavinskih nevremena i pojačanog vjetra.

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Izvor: Screenshot / Autor: DHMZ

Upozorenje za Zagreb i Karlovac, osobito u prirodi

Za zagrebačku regiju upozorenje je na snazi od 18 do 23.59 sati zbog mogućih lokalno izraženijih pljuskova s grmljavinom. Vjerojatnost grmljavine veća je od 60 posto, a osobit oprez preporučuje se u planinskim i drugim otvorenim područjima. Isto upozorenje vrijedi i za karlovačku regiju od 19 do 23.59 sati, gdje su također mogući jači pljuskovi i grmljavina.

Na Jadranu su za srednju i južnu Dalmaciju izdana žuta upozorenja zbog pojačanog sjeverozapadnog vjetra. Upozorenje za srednju Dalmaciju na snazi je od 14 do 18 sati, a za južnu Dalmaciju od 15 do 18 sati.

Mjestimice se očekuju udari sjeverozapadnjaka od 35 do 40 čvorova, odnosno od 65 do 75 kilometara na sat. Takvi uvjeti mogu stvarati valove opasne za manja plovila, zbog čega se neiskusnim pomorcima i vlasnicima manjih brodica preporučuje dodatan oprez i praćenje pomorske prognoze. Mogući su i poremećaji u pomorskom prometu, uključujući izmjene ili privremene obustave pojedinih katamaranskih linija.

Vrijeme može predstavljati rizik za aktivnosti na otvorenom, pa se građanima preporučuje praćenje najnovijih upozorenja i prognoza DHMZ-a.

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Na istoku Hrvatske prevladavat će sunčano uz prolaznu umjerenu naoblaku. Poneki pljusak s grmljavinom moguć je tijekom noći na zapadu regije te poslijepodne oko slavonskih gora. Jutarnja temperatura bit će oko 15 °C, a dnevna do 29 °C.

U središnjoj Hrvatskoj očekuje se dosta sunčanog vremena uz povremeno povećanu naoblaku. Pljuskovi su mogući tijekom noći i ponovno navečer, kada lokalno mogu biti izraženiji. Temperatura će biti slična kao na istoku.

Na zapadu zemlje prevladavat će sunčano, osobito na obali i otocima sjevernog Jadrana. U gorju i unutrašnjosti Istre poslijepodne je moguć razvoj oblaka i poneki pljusak. Jutarnja temperatura u unutrašnjosti bit će oko 14 °C, na obali i otocima od 18 do 22 °C, a dnevna između 26 i 30 °C.

Iznadprosječno toplo u Dalmaciji

Dalmaciju očekuje iznadprosječno toplo vrijeme s obiljem sunca. U unutrašnjosti su poslijepodne mogući pljuskovi koji se lokalno mogu proširiti prema obali. Jutarnja temperatura kretat će se od 17 do 22 °C, a dnevna dosezati oko 31 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske bit će pretežno sunčano, uz mogućnost lokalnih pljuskova u drugom dijelu dana. Temperatura će se ujutro kretati od 19 do 22 °C, a tijekom dana od 28 do 32 °C.

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