JAVLJA HAK

Oprezno na cesti: Gužve i skliski kolnici, ponegdje i magla

I.K./Hina

17.06.2026 u 07:25

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
Bionic
Reading

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni. Ponegdje ima i magle. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) u srijedu.

Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Prekinut je promet na državnoj cesti DC544 u mjestu Rajić, zbog požara na vozilu, a obilazak je na cesti Tuk-Klokočevac-Bjelovar.

Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti DC1 u mjestu Klis u smjeru Dugopolja, iza tunela Klis Grlo vozi se uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

vezane vijesti

Povećana je gustoća prometa: na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane - vozi se usporeno u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona je oko dva kilometra.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
Pod uvjetom za rusi prodaju

Pod uvjetom za rusi prodaju

MOL korak bliže preuzimanju NIS-a: Potpisan ključni ugovor sa Srbijom
nove sankcije?

nove sankcije?

Zelenski otkrio: Čelnici G7 složni - Rusija ne pobjeđuje u ratu
dezinformacijski rat

dezinformacijski rat

Jesu li Rusi podvalili lažnog Hitlera na stadionu u Houstonu?

najpopularnije

Još vijesti