Oprezno na cesti: Gužve i skliski kolnici, ponegdje i magla

Kolnici su mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Mogući su odroni. Ponegdje ima i magle. Pojačan je promet na gradskim cestama i obilaznicama. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba (HAK) u srijedu.
Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
Prekinut je promet na državnoj cesti DC544 u mjestu Rajić, zbog požara na vozilu, a obilazak je na cesti Tuk-Klokočevac-Bjelovar.
Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti DC1 u mjestu Klis u smjeru Dugopolja, iza tunela Klis Grlo vozi se uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.
Povećana je gustoća prometa: na zagrebačkoj obilaznici (A3) između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca te Zagreb istok i Kosnica u smjeru Bregane - vozi se usporeno u koloni u pokretu uz povremene zastoje. Na autocesti A4 Goričan-Zagreb između čvorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, kolona je oko dva kilometra.
U pomorskom prometu nema poteškoća.