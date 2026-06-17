Oprezno na cesti: Gužve i skliski kolnici, ponegdje i magla

Vozačima iz HAK-a savjetuju da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

Prekinut je promet na državnoj cesti DC544 u mjestu Rajić, zbog požara na vozilu, a obilazak je na cesti Tuk-Klokočevac-Bjelovar.

Zbog vozila u kvaru na državnoj cesti DC1 u mjestu Klis u smjeru Dugopolja, iza tunela Klis Grlo vozi se uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.