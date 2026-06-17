Procurio sadržaj rezolucije Domovinskog pokreta o položaju Hrvata u BiH: 'Ovo nije PR potez'

Još nije odlučeno hoće li se u konačnoj verziji naći i prijedlog o reviziji hrvatskog državljanstva za osobe koje žive u BiH. O tome će se prije objave očitovati Predsjedništvo Domovinskog pokreta.

U dokumentu, među ostalim, stoji: ‘Hrvatski sabor traži od Vlade Republike Hrvatske nastavak pružanja potpore ostvarivanju potpune političke ravnopravnosti Hrvata u Bosni i Hercegovini u okviru reforme političkoga sustava koja bi dovela do poštenih izbora, na kojima bi svaki konstitutivni narod birao vlastite legitimne predstavnike, pritom uzimajući u obzir uspostavu zasebne izborne jedinice za izbor predstavnika hrvatskoga naroda kao prvi korak prema političkoj jednakopravnosti Hrvata.’

Prema informacijama koje RTL ekskluzivno doznaje, u nacrtu rezolucije navodi se kako bi Hrvatski sabor od Vlade Republike Hrvatske trebao zatražiti nastavak potpore ostvarivanju političke ravnopravnosti Hrvata u BiH kroz reformu političkog sustava.

Premijer je ranije poručio da je riječ o pokušaju političkog pozicioniranja, no u Domovinskom pokretu odbacuju takve tvrdnje.

'Ovo nije PR potez'

‘Ovo nikakav PR potez Domovinskog pokreta nije. Budite strpljivi do sutra, do 17., vidite dokument pa onda recite je l' to PR potez ili je to briga za Hrvate u Bosni i Hercegovini da ih se ne može preglasavati’, izjavio je Stipo Mlinarić.

Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman poručio je da treba cijeniti napore usmjerene prema zaštiti ravnopravnosti Hrvata u BiH, ali i upozorio da ‘u prirodi nema naglih koraka – "non datur saltus in natura".’

S obzirom na to da BiH za četiri mjeseca očekuju izbori, zastupnik bošnjačke manjine Armin Hodžić smatra da je inicijativa neprovediva i loše tempirana. ‘Mislim da je to nerealno i da ne pridonosi jednoj atmosferi koja je potrebna u Bosni i Hercegovini da bi ljudi mogli postići dogovore oko otvorenih pitanja’, rekao je Hodžić, dodavši da takva inicijativa ne može pridonijeti dobrosusjedskim odnosima Hrvatske i BiH.

Zekanović: Nema drame unutar vladajuće većine

Unatoč prijeporima, Hrvoje Zekanović tvrdi da odnosi unutar vladajuće većine nisu narušeni. ‘Nema nikakve dramatike unutar vladajuće većine. Ova koalicija u ovom sastavu će nastaviti upravljati Hrvatskom i u sljedećem razdoblju’, poručio je.

Domovinski pokret ističe da ima obvezu predstaviti svoj program biračima i koalicijskim partnerima. ‘Domovinski pokret je u ovu koaliciju donio 200 tisuća glasova hrvatskih građana. Mi imamo obvezu prema svojim biračima’, zaključio je Mlinarić.