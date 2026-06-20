HRejting: Građani najviše povjerenja imaju u vojsku, najmanje u pravosuđe

Najnovije istraživanje HRejtinga pokazalo je da građani najviše povjerenja imaju u vojsku, a najmanje u pravosuđe. Više od polovice ispitanika smatra da državne institucije ne djeluju u interesu građana, većina ih ocjenjuje netransparentnima, a čak 83 posto drži da je korupcija u njima znatno ili izrazito prisutna

Na pitanje kojim državnim institucijama najviše vjeruju, građani su najviše povjerenja iskazali prema Hrvatskoj vojsci. Potpuno ili znatno povjerenje u vojsku ima 60 posto ispitanika, 23 posto ima osrednje povjerenje, dok 14 posto građana vojsci vjeruje malo ili joj uopće ne vjeruje. Na drugom mjestu nalazi se policija. Potpuno ili znatno povjerenje u policiju ima oko 42 posto ispitanika, 32 posto joj vjeruje osrednje, a 24 posto ima malo ili nimalo povjerenja, javlja HRT. Slijedi obrazovni sustav kojem potpuno ili znatno vjeruje 34 posto građana. Osrednje povjerenje ima njih 37 posto, dok četvrtina ispitanika, odnosno 25 posto, obrazovnom sustavu vjeruje malo ili nimalo.

U zdravstveni sustav potpuno ili znatno povjerenje ima 30 posto ispitanika. Osrednje povjerenje iskazuje njih 36 posto, dok 31 posto građana zdravstvu vjeruje malo ili uopće ne vjeruje. Sustavu socijalne zaštite potpuno ili znatno vjeruje 18 posto ispitanika, 38 posto ima osrednje povjerenje, a jednak udio građana – 38 posto – iskazuje malo ili nikakvo povjerenje. Najlošije je prošlo pravosuđe. Čak 65 posto ispitanika navodi da u pravosudni sustav ima malo ili nimalo povjerenja. Osrednje povjerenje iskazuje 23 posto građana, dok potpuno ili znatno povjerenje u pravosuđe ima tek 9 posto ispitanika.

Više od polovice smatra da institucije ne rade u interesu građana Na pitanje djeluju li državne institucije u interesu građana, gotovo 55 posto ispitanika odgovorilo je da ne djeluju ili da djeluju samo u manjoj mjeri. Da institucije djeluju osrednje smatra 35 posto građana, dok njih samo 7 posto drži da državne institucije u potpunosti ili u velikoj mjeri rade u interesu građana. Većina institucije smatra netransparentnima Istraživanje je pokazalo i izražen skepticizam prema transparentnosti rada državnih institucija. Da su institucije potpuno ili uglavnom netransparentne smatra 56 posto ispitanika. Njih 26 posto ocjenjuje da su djelomično transparentne, dok samo 14 posto građana smatra da su uglavnom ili potpuno transparentne.