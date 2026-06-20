FOTO U Puli održana treća Povorka ponosa: 'Daj si kuraja, iščimo si prava'

Dodali su da LGBTIQ+ osobe, njihove obitelji i prijatelji treću godinu zaredom izlaze na ulice Pule 'ne iz potpuno istih razloga kao u prošlosti, ali uvijek s istom potrebom - da napokon postanu osobe koje su viđene i priznate, da budu slobodne kao ljudi, prijateljice i prijatelji, ravnopravni članovi obitelji'.

Organizatori su poručili kako slogan služi kao podsjetnik na 'sve one trenutke kad se snaga morala skupiti i stvoriti iz ničega, na sve one osobe koje još uvijek čekaju svoj red da progovore, da zakorače, da se ne moraju skrivati'.

'Upravo zato smatramo da je ključno jasno reći kako ne pristajemo na strah kao novo normalno, ne pristajemo na društvo u kojem su ljudska prava selektivna, a dostojanstvo uvjetovano', poručili su organizatori, istaknuvši da se Povorkom ponosa bore za prostor u kojem mogu 'disati punim plućima', 'za svijet u kojem se ne moraju neprestano objašnjavati', 'za budućnost u kojoj nitko neće morati biti hrabar samo da bi bio ono što jest'.

Okupljanje sudionika održano je na Trgu Portarata, nakon čega je povorka prošla ispod Zlatnih vrata te Ulicom Sergijevaca, preko Foruma, kroz Kandlerovu i Carrarinu ulicu do Zajednice Talijana, gdje je nastavljeno druženje.

Iz udruge Proces poručili su kako se bore za prava marginaliziranih skupina te protiv 'militarizacije koja normalizira nasilje i produbljuje podjele', naglašavajući da društvo treba ulagati u solidarnost, obrazovanje i brigu. 'Borimo se za društvo u kojem različitosti nisu prijetnja, već snaga. Za društvo bez straha, srama i nasilja', naglasili su.

Uoči ovogodišnjeg Pula Pridea održane su različite radionice, projekcije filmova, izložbe i druženja, kojima su organizatori pozivali lokalnu zajednicu na dijalog te bolje razumijevanje života LGBTIQ+ osoba kroz umjetnost i kulturu.