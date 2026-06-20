Franković: 'Ako se GUP ne usvoji do kraja godine, podnijet ću ostavku'

'Omogućit će se zone priuštivog stanovanja , ono što je ključno za naše stanovnike. Riješit ćemo pitanje apartmanizacije, dodatnih turističkih sadržaja. Na Srđu više nema apartmana. Nema dodatnih smještajnih kapaciteta jer Dubrovnik je došao do svog maksimuma, nama više od ovoga ne treba. Moramo nastaviti razvijati kvalitetu, a ne povećavati broj smještajnih kapaciteta', poručio je.

Na pitanje novinarke Nove TV Paule Klaić Saulačić o sličnim obećanjima koje je dao još početkom 2024., od kojih se ništa nije promijenilo, odgovorio je da on 'ispuni ono što obeća' te da su donijeli plan upravljanja za cijeli grad, koji će predstaviti idući tjedan.

'Sukladno postojećim zakonskim aktima nikad se nisu ni smjeli davati dozvole za kratkoročni najam. To je nešto što ja već godinama govorim i to je nešto za što postoje presude Upravnog suda u Splitu', rekao je.

Na pitanje zašto se, unatoč tome, izdaju novi apartmani, odgovorio je: 'Ne izdaje ih grad Dubrovnik, izdaju ih resorni upravni odjeli Dubrovačko-neretvanske županije, nekadašnji upravni odjeli za gospodarstvo, potpuno protuzakonito. Ovako ću vam jasno reći. Ako se ne usvoji GUP Grada Dubrovnika do kraja ove godine, ja ću podnijeti ostavku na mjesto gradonačelnika Grada Dubrovnika', poručio je Franković.