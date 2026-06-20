U teškoj nesreći u BiH troje poginulih i troje ozlijeđenih

U teškoj prometnoj nesreći koja se danas dogodila u Prijakovcima kod Banje Luke poginule su tri osobe, a još tri su ozlijeđene, među kojima i osmogodišnje dijete. Do nesreće je došlo danas poslijepodne, javlja RTRS
Iz Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka priopćili su da su njihovi timovi po dolasku zatekli tri osobe bez znakova života. Smrtno su stradale dvije ženske i jedna muška osoba, čiji identitet zasad nije poznat, stoji u priopćenju.
Tri ozlijeđene osobe - muškarac, žena i osmogodišnje dijete - nakon pružene hitne medicinske pomoći na mjestu događaja prevezene su sanitetskim vozilima u Urgentni centar Sveučilišnog kliničkog centra Republike Srpske na daljnje liječenje. Odrasle osobe zadobile su teške tjelesne ozljede i životno su ugrožene, izjavio je za RTRS v.d. ravnatelja UKC-a Nikola Šobot, piše RTRS. 'Oni se nalaze u životnoj opasnosti', rekao je. Naveo je da je žena trenutačno u operacijskoj dvorani.