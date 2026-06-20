U teškoj nesreći u BiH troje poginulih i troje ozlijeđenih

Iz Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Banja Luka priopćili su da su njihovi timovi po dolasku zatekli tri osobe bez znakova života. Smrtno su stradale dvije ženske i jedna muška osoba, čiji identitet zasad nije poznat, stoji u priopćenju.

Tri ozlijeđene osobe - muškarac, žena i osmogodišnje dijete - nakon pružene hitne medicinske pomoći na mjestu događaja prevezene su sanitetskim vozilima u Urgentni centar Sveučilišnog kliničkog centra Republike Srpske na daljnje liječenje. Odrasle osobe zadobile su teške tjelesne ozljede i životno su ugrožene, izjavio je za RTRS v.d. ravnatelja UKC-a Nikola Šobot, piše RTRS. 'Oni se nalaze u životnoj opasnosti', rekao je. Naveo je da je žena trenutačno u operacijskoj dvorani.