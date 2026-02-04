HDZ želi propitati ustavnost Tomaševićeve odluke o ZDS-u

'Ovdje se ne radi ni o kakvom koncertu nego dočeku rukometaša, što je nacionalna tema. Moje je mišljenje da je ovo sve u granicama Ustava RH, a s ustavno-pravnog aspekta problematičan je Zaključak Skupštine Grada Zagreba jer djeluje kao nekakva politička deklaracija bez određenih pravnih učinaka, i to je ono čiju ustavnost trebalo preispitivati', izjavio je Malenica u Hrvatskom saboru.

Ivanu Malenici (HDZ) čudna je odluka gradonačelnika Tomislava Tomaševića da daje na ocjenu ustavnosti zaključak Vlade da preuzme organizaciju dočeka rukometne reprezentacije s obzirom na to da smo, kaže, sličan doček rukometaša imali prije godinu dana na kojem je sudjelovao isti pjevač.

Taj je Zaključak neustavan i gradonačelnik Zagreba postupa arbitrarno kada je u pitanju nastup Marka Perkovića Thompsona, kazao je, dodavši da će 'u narednim danima vidjeti hoće li što učiniti po pitanju tog Zaključka'.

Njegova koalicijski kolega Ivica Kukavica (DP) mišljenja je da, ako je netko prekršio Ustav, onda je to Skupština Grada Zagreba svojim Zaključkom. Zato smo, kaže, i najavili inicijativu za donošenje 'lex Senfa', posebnog zakona kojim bi se, prema njegovim riječima, jasno razgraničile ovlasti nacionalne i lokalne razine kada je riječ o organizaciji i komunikaciji događaja od nacionalnog značaja.

Mišel Jakšić (SDP) ne želi prejudicirati odluke Ustavnog suda jer misli da je izuzetno loša poruka da bilo tko od zastupnika u sabornici govori što bi trebao odlučiti Ustavni sud.

Ivana Kekin (Možemo!) ističe da su referendum najavili oko Bačićevih zakona, što je, naglašava, uz ono što se dogodilo prekjučer, još jedan primjer toga kako HDZ, kada se ne može nositi s demokratski izabranom vlašću u Zagrebu, u kojem 26 godina nisu dobili vlast, poseže za protuustavnim mjerama.

"Tomašević je premoćno izabran gradonačelnik, prije svega na temi GUP-a, a nakon što su građani vrlo jasno rekli koga žele da im kroji GUP, onda nastupa Vlada Andreja Plenkovića sa svojim neustavnim Bačićevim zakonima. To je vrlo slično kao i situacija prekjučer s dočekom rukometaša”, zaključila je.

SNV izložba u Sinju

Miro Bulj (Most) je mišljenja da lokalne samouprave imaju pravo donositi svoje odluke, ali da ne možemo uspoređivati hrvatsku reprezentaciju u glavnom gradu s izložbom SNV-a u Sinju, koju je, podsjeća, zabranio. Ja sam, ističe, kao gradonačelnik zabranio bilo što što ima veze sa SNV-om i Pupovčevim etnobiznisom u gradskim prostorima. 'Priveli su me kao zadnjeg kriminalca i policija me ispitivala pet sati, progoni me se, protiv mene je pokrenut kazneni postupak, ali ja stojim iza toga', poručuje.

Nezavisna Marija Selak Raspudić navodi da jedna politička samovolja rađa drugu političku samovolju, a pravo je nešto što se iskorištava i zloupotrebljava kako bi se opravdala takva politička samovolja. "Treba pogledati zaključak Gradske Skupštine koji se ni na koji način ne odnosi ovu situaciju, a jedino gdje je Grad Zagreb konkretno regulirao nekakvu zabranu onih koji su koristili pozdrav ZDS je područje Arene. Ne postoji nijedno pravno uporište za ovo postupanje i ovdje se može reći da jedna politička samovolja provocira drugu političku samovolju i tu nema nevinih”, ocijenila je.