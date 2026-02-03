Stručnjaci podijeljeni oko Thompsona, no u ovome se slažu: Samo ovako će se situacija riješiti

Niti pravni stručnjaci ne mogu se složiti oko pitanje je li narušena autonomija zagrebačke vlasti ili je Vlada mogla organizirati doček rukometaša kad već to Grad nije htio

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je pravne korake zbog organizacije dočeka rukometaša bez dozvole Grada, kazavši još jednom kako je Vlada pogazila lokalnu autonomiju i prekršila Ustav. 'Ono što smo dogovorili da na sljedećoj sjednici Gradske skupštine, koja će biti 24. veljače, je da kao Skupština izglasamo zahtjev za ocjenom ustavnosti zaključka Vlade o prezimanju organizacije dočeka pa da vidimo. 'Ajmo to istjerati do kraja', rekao je. Od Ustavnog suda očekuje da će se oglasiti o tome u roku od 30 dana. Sudu se već obratio predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić, javlja Nova TV.

Što kažu pravni stručnjaci? Tema je to oko koje se ni ustavni stručnjaci ne slažu. 'Taj potez predstavlja presedan po kojem bi danas-sutra Vlada mogla i neke druge stvari možda rješavati zaključkom, upadati u druge jedinice lokalne samouprave i organizirati različita zbivanja ne bi li sebi priskrbljivala političke poene', u Dnevniku Nove TV u ponedjeljak je rekao ustavni stručnjak Matija Miloš. Ustavni stručnjak Mato Palić pak tvrdi da Ustav nije povrijeđen. 'One ovlasti koje Ustavom pripadaju gradovima, općinama i županijama nikako ne bi mogle tumačiti i primjenjivati na način da se njima mogu opstruirati odluke koje donosi Vlada kao tijelo središnje državne vlasti. Isto, naravno, vrijedi i u obrnutom slučaju', ustvrdio je.

Zagreb: Doček rukometaša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL







+23 Zagreb: Doček rukometaša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL