Stručnjaci podijeljeni oko Thompsona, no u ovome se slažu: Samo ovako će se situacija riješiti

Niti pravni stručnjaci ne mogu se složiti oko pitanje je li narušena autonomija zagrebačke vlasti ili je Vlada mogla organizirati doček rukometaša kad već to Grad nije htio
Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je pravne korake zbog organizacije dočeka rukometaša bez dozvole Grada, kazavši još jednom kako je Vlada pogazila lokalnu autonomiju i prekršila Ustav.
'Ono što smo dogovorili da na sljedećoj sjednici Gradske skupštine, koja će biti 24. veljače, je da kao Skupština izglasamo zahtjev za ocjenom ustavnosti zaključka Vlade o prezimanju organizacije dočeka pa da vidimo. 'Ajmo to istjerati do kraja', rekao je.
Od Ustavnog suda očekuje da će se oglasiti o tome u roku od 30 dana. Sudu se već obratio predsjednik Gradske skupštine Matej Mišić, javlja Nova TV.
Što kažu pravni stručnjaci?
Tema je to oko koje se ni ustavni stručnjaci ne slažu.
'Taj potez predstavlja presedan po kojem bi danas-sutra Vlada mogla i neke druge stvari možda rješavati zaključkom, upadati u druge jedinice lokalne samouprave i organizirati različita zbivanja ne bi li sebi priskrbljivala političke poene', u Dnevniku Nove TV u ponedjeljak je rekao ustavni stručnjak Matija Miloš.
Ustavni stručnjak Mato Palić pak tvrdi da Ustav nije povrijeđen.
'One ovlasti koje Ustavom pripadaju gradovima, općinama i županijama nikako ne bi mogle tumačiti i primjenjivati na način da se njima mogu opstruirati odluke koje donosi Vlada kao tijelo središnje državne vlasti. Isto, naravno, vrijedi i u obrnutom slučaju', ustvrdio je.
I on i drugi stručnjaci očekuju da Ustavni sud razriješi situaciju.
'Smatram da bi bilo dobro i korisno, s obzirom na to da postoje različita stajališta o ovim pitanjima, da se Ustavni sud kao jedino ovlašteno tijelo izjasni o tome je li sam zaključak koji je Vlada donijela sukladan Ustavu i da se ta dilema koja postoji u javnom prostoru razriješi', napomenuo je Palić.
'Ovo je način na koji to treba učiniti'
'Ja mislim da mu se treba obratiti odgovarajućim putem: Gradska skupština Grada Zagreba putem ustavne tužbe. To je način kako to treba učiniti. A smatra li Ustavni sud da treba sam nešto reći, očito ne smatra, jer još uvijek nije ništa rekao niti najavio da će nešto u tom pravcu reći', istaknula je ustavna stručnjakinja Sanja Barić.
Predlaže i da se ocijeni i odluka Grada kojom su sankcionirali Thompsona.
'Ako imamo problem sa zaključkom Gradske skupštine i postupanjem gradonačelnika Grada Zagreba, pokrenimo odgovarajući postupak ocjene zakonitosti i ustavnosti pred, vjerojatno, Visokim upravnim sudom, moguće u nekoj varijanti pred Ustavnim sudom', objasnila je.