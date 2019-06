HDZ-ovci poslali izvješća u središnjicu, no ona neće biti analizirana ovaj tjedan

Sve lokalne organizacije HDZ-a poslale su u središnjicu stranke izvještaje o rezultatima izbora za Europski parlament, no vodstvo stranke neće se odmah pozabaviti njima

HDZ-ove županijske organizacije, uključujući HDZ Grada Zagreba, imale su rok do petka da u središnjicu dostave izvješća i analizu izbornih rezultata u svojim ograncima. Kako doznajemo, sva su izvješća pristigla, no još neće biti analizirana.

Analiza će se obaviti na sjednicama stranačkih tijela, no to se ipak neće dogoditi ovaj tjedan. Do toga će, doznajemo, uskoro doći, no kada točno, to nije poznato.