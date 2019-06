Kopal: Sabotirani smo iznutra, imam dokaze

Glavni HDZ-ov analitičar Robert Kopal zbunio je javnost izjavom o crnom labudu nakon izbornog debakla stranke čiju je kampanju vodio

Sigurno ne postoji još nešto? "Sigurno nakon što se provede analiza još će se neki odgovori iznaći, ali sada već postoji dovoljan broj činjenica na to što se dogodilo. Sačuvao sam vjeru da kampanja treba biti afirmativna, ne svjetonazorska. I onda dolazim do crnog labuda. Rezultat od četiri mandata nije zadovoljavajući, očekivali smo više. Kao voditelj kampanje jesam dio odgovornosti", kaže Kopal.

Na pitanje je li ponudio ostavku, kaže da je užem i širem rukovodstvu rekao da je odgovoran i da nitko ne bježi od odgovornosti, ali i da im se svejedno dogodio crni labud.

Kopal navodi da apsolutno treba uvažiti poruku koju su poslali birači HDZ-a. 'Treba sagledati što oni ne honoriraju, ne žele. To je onaj scenarij kad vas kažnjava biračko tijelo jer se ne slaže s nekim vašim odlukama. Što je crni labud? On ima tri karakteristike. Nije točno da je nepredvidiv. On je atipičan. Drugo svojstvo, ima veliki učinak. Za nas je zbilja imao veliki učinak.Treća oznaka je da ljudi nakon toga imaju tendenciju racionalizirati i objašnjavati da je to zapravo bilo predvidivo. Bojkot u smislu samostalne odluke birača je potpuno legitiman. Ali, kad imate situaciju da netko organizira, savjetuje i potiče onda imate sabotažu. Sigurno neću izlaziti s imenima i neću iznositi zaključke prije nego stranka dođe do zaključaka i zauzme stav', kaže Kopal i dodaje da to više nije pretpostavka.