Šeks: Lažima se želi izazvati konfrontaciju Katoličke crkve i HDZ-a

Vladimir Šeks komentirao je za N1 rezultate europskih izbora na kojima je HDZ dobio četiri mandata.

'Ne želim komentirati predsjednika. Napravit ćemo analizu, dubinsku analizu. U svijetu i Hrvatskoj se događaju tektonske promjene u političkom biću, Hrvatska nije iznimka', govori.

O tvrdnjama da je za loš rezultat HDZ-a optužio Crkvu, Šeks kaže: 'To je jedna prljava lažljiva lansirana kleveta. Ništa je Crkvu nisam optužio. To je laž koja se svjesno plasira i kojom se želi izazvati konfrontaciju Katoličke crkve i HDZ-a. To je velika laž. Jesam spominjao Crkvu, ali ne u takvom kontekstu. Ja sam analizirao rezultate i sve one koji su sudjelovali u izborima, ali nijednom rječju nisam optužio Crkvu i biskupe da su oni krivi.'