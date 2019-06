'Zaokruživat ću Plenkovića sve dok se bude kandidirao za predsjednika HDZ-a'

Ministar unutarnjih poslova i međunarodni tajnik HDZ-a Davor Božinović izjavio je u nedjelju kako će aktualnog predsjednika te stranke i premijera Andreja Plenkovića "zaokruživati sve dok se on bude kandidirao za predsjednika HDZ-a". Kazao je i kako još nije vidio rezultate analiza o tome koje su županijske organizacije podbacile na proteklim europarlamentarnim izborima ali i dodao da nije poanta u sankcioniranju nego u izvlačenju pouke o tome zbog čega stranka nije dobila više glasova

"Ne mislim da je poanta te analize u tome da se vidi koje je županijska organizacija podbacila, iako će se to konačno u analizi vidjeti", rekao je Božinović novinarima na postrojavanju Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite upitan o analizi rezultata te tome koje su županijske organizacije podbacile na proteklim europarlamentarnim izborima.

"Mislim da nije poanta u sankcijama nego da izvučemo pouke zbog čega nismo dobili veći broj glasova. Može se to gledati i na način da smo dobili skoro 50.000 glasova više od drugoplasirane stranke, no za HDZ to nije dovoljno jer računamo na još veću podršku hrvatskih građana i siguran sam da ona neće izostati na slijedećim izborima", rekao je Božinović o izborima na kojima je HDZ osvojio četiri mandata u Europskom parlamentu.