HAK: Vrijeme je povoljno, ali pazite na gužve, na cesti uočen i pas

Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito zagrebačkoj između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba u četvrtak.
Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka te na Jadranskoj magistrali (DC8) na prilazima Splitu i Dubrovniku, naveli su.
Iz HAK-a pozivaju vozače na dodatan oprez i strpljenje te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
Uočen pas
Pas je uočen na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Čepin u smjeru GP Branjin Vrh - vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Prometna nesreća je na autocesti A3 na između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane - vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Prekinut je promet na Jadranskoj magistrali DC8 kod Dubrovnika na predjelu Bosanka zbog prometne nesreće.
U pomorskom prometu nema poteškoća.