HAK: Vrijeme je povoljno, ali pazite na gužve, na cesti uočen i pas

Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka te na Jadranskoj magistrali (DC8) na prilazima Splitu i Dubrovniku, naveli su.

Iz HAK-a pozivaju vozače na dodatan oprez i strpljenje te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.