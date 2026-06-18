STANJE U PROMETU

HAK: Vrijeme je povoljno, ali pazite na gužve, na cesti uočen i pas

I.K./Hina

18.06.2026 u 07:34

Kolona na Lučkom - Ilustracija
Kolona na Lučkom - Ilustracija Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban/PIXSELL
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Vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito zagrebačkoj između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, izvijestili su iz Hrvatskog auto-kluba u četvrtak.

Zastoji su u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka te na Jadranskoj magistrali (DC8) na prilazima Splitu i Dubrovniku, naveli su.

Iz HAK-a pozivaju vozače na dodatan oprez i strpljenje te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.

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Uočen pas

Pas je uočen na autocesti A5 između čvorova Đakovo i Čepin u smjeru GP Branjin Vrh - vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Prometna nesreća je na autocesti A3 na između čvorova Buzin i Lučko u smjeru Bregane - vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat. Prekinut je promet na Jadranskoj magistrali DC8 kod Dubrovnika na predjelu Bosanka zbog prometne nesreće.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

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