Dijete nestalo u rijeci Dravi kod Legrada, u tijeku velika potraga

'Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom', kažu iz policije, objavila je policija.

Alarmirani su vatrogasci sa šireg područja, javlja 24sata. Onima iz Selnice Podravske pridružili su se oni iz Legrada, kao i JVP Koprivnica. U akciji su hitno pozvani i članovi HGSS-a iz Koprivnice i Čakovca.