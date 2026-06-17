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Dijete nestalo u rijeci Dravi kod Legrada, u tijeku velika potraga

L. Š.

17.06.2026 u 22:48

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: HGSS/PIXSELL
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U srijedu u 20.39 sati policija je zaprimila dojavu da je u Selnici Podravskoj u rijeci Dravi nestalo dijete. Radi se o mjestu u Koprivničko-križevačkoj županiji nedaleko od Legrada

'Na mjesto događaja upućeni su policijski službenici te se poduzimaju mjere traganja za nestalim djetetom', kažu iz policije, objavila je policija.

Alarmirani su vatrogasci sa šireg područja, javlja 24sata. Onima iz Selnice Podravske pridružili su se oni iz Legrada, kao i JVP Koprivnica. U akciji su hitno pozvani i članovi HGSS-a iz Koprivnice i Čakovca.

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