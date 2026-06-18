Vakula najavio tešku vrućinu - ni noć neće donijeti olakšanje: Prijete i grmljavinski pljuskovi

Na jugu Hrvatske četvrtak će započeti pretežno sunčanim vremenom uz malo oblaka. Nakon uglavnom tople noći, dan će biti vruć, a u drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u unutrašnjosti i uz granicu. Slabu do umjerenu buru tijekom dana zamijenit će maestral slične jačine, povremeno i jak, zbog čega će more mjestimice biti umjereno valovito.

Ni ostatak tjedna, kao ni početak sljedećeg, neće donijeti potpuno stabilne prilike ni posvuda suho vrijeme. Nakon dvotjednog izmjenjivanja toplijih i svježijih dana, Hrvatsku barem do utorka, a vrlo vjerojatno i dulje, očekuju temperature više od prosjeka za ovo doba godine. Vrućina, sparina i sve toplije noći bit će sve izraženije, prognozirao je Vakula za HRT.

Na srednjem Jadranu prevladavat će sunčano vrijeme uz podjednako vjetrovite i valovite prilike. Ipak, iz unutrašnjosti Dalmacije može stići poneki oblak s kratkotrajnom kišom i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 20 do 23 °C, u unutrašnjosti između 14 i 18 °C, dok će najviša dnevna temperatura biti od 30 do 33 °C.

Vruće će tijekom dana biti i na sjevernom Jadranu, gdje će prevladavati sunčano vrijeme, ali uz nešto veću vjerojatnost za poslijepodnevnu nestabilnost. U unutrašnjosti Istre jutro će biti svježije, a najviše pljuskova i grmljavine očekuje se u Gorskoj Hrvatskoj. Ondje neće biti vruće, no temperature će i dalje ostati iznad prosjeka za doba godine.

U središnjim krajevima bit će još toplije, ponegdje i vruće. Jutarnje temperature od 16 do 19 °C mnogima neće donijeti značajnije osvježenje. Nakon pretežno vedrog prijepodneva, poslijepodne su ponovno mogući razvoj oblaka, kratkotrajna kiša i grmljavina. Slično vrijeme očekuje i istok zemlje, gdje će jutarnja temperatura biti oko 16 °C, a najviša dnevna između 28 i 29 °C.

Vrućina se nastavlja i tijekom vikenda

U unutrašnjosti će se tijekom idućih dana dodatno zatopliti pa će vrućina postati sve češća. Za vikend su moguće i tople noći, osobito u Zagrebu.

Premda će prevladavati sunčano vrijeme, ni dalje nije isključena mogućnost povremenih poslijepodnevnih pljuskova, uglavnom u gorskim krajevima.

Na Jadranu će vrijeme biti stabilnije, uz većinom vedro nebo te uobičajenu izmjenu burina i maestrala. Kako će noći postajati sve toplije, a dnevne temperature ostati visoke, sve će češće biti prisutna umjerena opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje, prognozirao je Vakula.