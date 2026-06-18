Vakula najavio tešku vrućinu - ni noć neće donijeti olakšanje: Prijete i grmljavinski pljuskovi

Sunčano i vrlo toplo vrijeme nastavlja se i u četvrtak, no atmosfera će i dalje ostati nestabilna. Osobito u unutrašnjosti zemlje tijekom poslijepodneva mogući su lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, najavio je meteorolog Zoran Vakula
Ni ostatak tjedna, kao ni početak sljedećeg, neće donijeti potpuno stabilne prilike ni posvuda suho vrijeme. Nakon dvotjednog izmjenjivanja toplijih i svježijih dana, Hrvatsku barem do utorka, a vrlo vjerojatno i dulje, očekuju temperature više od prosjeka za ovo doba godine. Vrućina, sparina i sve toplije noći bit će sve izraženije, prognozirao je Vakula za HRT.
Na jugu Hrvatske četvrtak će započeti pretežno sunčanim vremenom uz malo oblaka. Nakon uglavnom tople noći, dan će biti vruć, a u drugom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, ponajprije u unutrašnjosti i uz granicu. Slabu do umjerenu buru tijekom dana zamijenit će maestral slične jačine, povremeno i jak, zbog čega će more mjestimice biti umjereno valovito.
Moguća kiša s grmljiavinom na srednjem Jadranu
Na srednjem Jadranu prevladavat će sunčano vrijeme uz podjednako vjetrovite i valovite prilike. Ipak, iz unutrašnjosti Dalmacije može stići poneki oblak s kratkotrajnom kišom i grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 20 do 23 °C, u unutrašnjosti između 14 i 18 °C, dok će najviša dnevna temperatura biti od 30 do 33 °C.
Vruće će tijekom dana biti i na sjevernom Jadranu, gdje će prevladavati sunčano vrijeme, ali uz nešto veću vjerojatnost za poslijepodnevnu nestabilnost. U unutrašnjosti Istre jutro će biti svježije, a najviše pljuskova i grmljavine očekuje se u Gorskoj Hrvatskoj. Ondje neće biti vruće, no temperature će i dalje ostati iznad prosjeka za doba godine.
U središnjim krajevima bit će još toplije, ponegdje i vruće. Jutarnje temperature od 16 do 19 °C mnogima neće donijeti značajnije osvježenje. Nakon pretežno vedrog prijepodneva, poslijepodne su ponovno mogući razvoj oblaka, kratkotrajna kiša i grmljavina. Slično vrijeme očekuje i istok zemlje, gdje će jutarnja temperatura biti oko 16 °C, a najviša dnevna između 28 i 29 °C.
Vrućina se nastavlja i tijekom vikenda
U unutrašnjosti će se tijekom idućih dana dodatno zatopliti pa će vrućina postati sve češća. Za vikend su moguće i tople noći, osobito u Zagrebu.
Premda će prevladavati sunčano vrijeme, ni dalje nije isključena mogućnost povremenih poslijepodnevnih pljuskova, uglavnom u gorskim krajevima.
Na Jadranu će vrijeme biti stabilnije, uz većinom vedro nebo te uobičajenu izmjenu burina i maestrala. Kako će noći postajati sve toplije, a dnevne temperature ostati visoke, sve će češće biti prisutna umjerena opasnost od toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje, prognozirao je Vakula.