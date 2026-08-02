Policija uhitila tipa zbog kojega je splitski aerodrom bio blokiran: Privedeni je turist

Krivac je strani državljanin, Mađar, uhićen je i nad njim je provedeno istraživanje, potvrdila je Marku Biliću, novinaru Slobodne Dalmacije, Antonela Lolić, voditeljica Službe odnosa s javnošću Policijske uprave Splitsko-dalmatinske.

Let unutar zabranjenog prostora

'Nakon zaprimljene informacije o ugrožavanju sigurnosti zračnog prostora 31. srpnja 2026. godine u večernjima satima, policijski službenici su započeli kriminalističko istraživanje. Tijekom provođenja istraživanja, obavljanja razgovora i provjera informacija na terenu, policijski službenici su prikupili saznanja iz kojih je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je tijekom te večeri, u vremenu od 20.50 do 21 sat, 36-godišnji državljanin Mađarske, suprotno odredbama Zakona o zračnom prometu, upravljao dronom koji je letio unutar zabranjenog zračnog prostora koji je predviđen za let zrakoplova', izvijestila je glasnogovornica PU Splitsko-dalmatinske.