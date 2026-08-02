Policija uhitila tipa zbog kojega je splitski aerodrom bio blokiran: Privedeni je turist

Nakon što je splitska zračna luka Sveti Jeronim u Kaštelima prekisnoć, u petak, morala obustaviti sav zračni promet zbog opetovane pojave drona u blizini uzletno-sletne piste, zbog čega su dva leta otkazana, a drugi letovi znatno kasnili, splitska policija žurno je reagirala i vrlo brzo otkrila počinitelja
Krivac je strani državljanin, Mađar, uhićen je i nad njim je provedeno istraživanje, potvrdila je Marku Biliću, novinaru Slobodne Dalmacije, Antonela Lolić, voditeljica Službe odnosa s javnošću Policijske uprave Splitsko-dalmatinske.
Let unutar zabranjenog prostora
'Nakon zaprimljene informacije o ugrožavanju sigurnosti zračnog prostora 31. srpnja 2026. godine u večernjima satima, policijski službenici su započeli kriminalističko istraživanje. Tijekom provođenja istraživanja, obavljanja razgovora i provjera informacija na terenu, policijski službenici su prikupili saznanja iz kojih je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je tijekom te večeri, u vremenu od 20.50 do 21 sat, 36-godišnji državljanin Mađarske, suprotno odredbama Zakona o zračnom prometu, upravljao dronom koji je letio unutar zabranjenog zračnog prostora koji je predviđen za let zrakoplova', izvijestila je glasnogovornica PU Splitsko-dalmatinske.
Dodala je da je muškarac jučer uhićen, nad njim je provedeno istraživanje i državnom odvjetništvu će biti podneseno izvješće o svim utvrđenim činjenicama radi donošenja državnoodvjetničke odluke.
Šteta je poprilična, dio putnika trebalo je zbrinuti smještajem, jer za njih tog dana više nije bilo letova, a dio ih je kasnio na svoja odredišta. Zbog zatvorenosti zračne luke brojni zrakoplovi su bili primorani kružiti iznad splitskog područja u zoni čekanja (holding), preusmjeriti se na alternativne zračne luke, dok su odlazni letovi bilježili višesatna kašnjenja ili su otkazani.
Uz odgođene letove, niz drugih zračnih prijevoznika zabilježilo je velika kašnjenja u rotacijama, što je uzrokovalo znatne poteškoće i dugotrajna čekanja za tisuće putnika u putničkom terminalu.