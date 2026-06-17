Jedna skupina branitelja prima prosječno 1409 eura, a druga 645 eura. Znate li koliko staža imaju prvi, a koliko drugi?

Istodobno, oko 72.424 branitelja koji su mirovinu ostvarili prema posebnom zakonu primaju prosječno 1409 eura uz prosječno 18,8 godina staža , dok 68.361 branitelj koji je mirovinu stekao iz rada ima prosječnu mirovinu od 645 eura, odnosno na razini opće populacije umirovljenika.

Pozivajući se na podatke Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz ožujka ove godine, naveo je da u Hrvatskoj ima ukupno 1,23 milijuna umirovljenika, od kojih 942.917 prima mirovinu izračunatu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, uz prosječnu mirovinu od 645 eura i 31,5 godinu staža.

Damir Bakić (Možemo!) je uime predlagatelja pojasnio da među braniteljima umirovljenicima postoje dvije skupine - oni koji su umirovljeni prema Zakonu o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji te oni koji su nakon rata nastavili raditi i ostvarili mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju.

Stoga, rekao je Bakić, izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji predlažu povećanje polaznog faktora za obračun starosnih i prijevremenih starosnih mirovina za 20 posto tj. sa 1,0 na 1,20.

Time bi se mirovine braniteljima koji su nakon Domovinskog rata ostali raditi i otišli u redovnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju povećale za 20 posto.

Bakić je kazao i da predlažu i izmjene zakona za branitelje čije se mirovine određuju prema propisima o djelatnim vojnim osobama, policijskim službenicima i ovlaštenim službenim osobama, odnosno ukidanje ograničenja kojim se, ovisno o visini mirovine, umanjuje iznos koji primaju.

To bi, naveo je, rezultiralo povećanjem braniteljskih mirovina iz te grupacije od 6 do 15 posto, što ovisi o pojedinačnom slučaju.

Nekić: Predloženi polazni faktor za obračun starosnih mirovina za 87 posto korisnika ne mijenja ništa

Državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić u ime Vlade odbio predloženi zakon o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji nije dobar jer je parcijalan te nema učinak za korisnike iz ciljane skupine.

Istaknuo je da predloženi polazni faktor za obračun starosnih i prijevremenih starosnih mirovina od 1,20 za 87 posto korisnika mirovina ne mijenja ništa i neće dobiti nikakvo povećanje mirovina jer oni bi i dalje ostvarivali pravo na povoljniju najnižu braniteljsku mirovinu.

Nekić je kazao i da je predloženi zakon i nepravedan jer se jednako odnosi na pripadnike borbenog i neborbenog sektora. Uz to, narušava i sustav koji je utemeljen Zakonom o hrvatskim braniteljima iz 2017. i svim zakonskim rješenjima koja su donesena tijekom deset godina.

Spočitnuo je i Možemo! da kada su predlagali izmjene zakona iz 2021. i 2023. kako bi se poboljšao status hrvatskih branitelja bili protiv ili suzdržani.

I državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš je u ime Vlade odbio predložene dopune Zakona o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba rekao je da prijedlog zakona navodi četiri skupine a smanjenje bi se ukinulo samo za hrvatske branitelje. Uz to, ne vodi računa o provedenim danima u borbenom ili neborbenom sektoru.

Polović (Možemo!): Tražimo da svi branitelji budu jednako poštovani

Tijekom povremeno burne rasprave između oporbe i vladajućih, vladajući i Most su odbacili predložene zakone Kluba Možemo!, a Josip Đakić (Klub HDZ-a) rekao je kako će uvijek podržati prijedloge koji doista unaprjeđuju položaj hrvatskih branitelja ali ne političke floskule i parole. "Nećemo podržavati prijedlog koji služi političkoj promociji njihovih predlagatelja", istaknuo je.

Za razliku od njega, Draženka Polović (Klub Možemo!) rekla je da predloženi zakon nije pokušaj stvaranja novih privilegija i nejednakosti. "Ovim prijedlogom ne tražimo da jedni budu vrjedniji od drugih. Tražimo samo da svi branitelji budu jednako poštovani i vrednovani, bez obzira na njihovu politiku, svjetonazor, životni put ili osobne izbore" poručila je.

Lijeva oporba je podržala prijedloge zakona, a SDP-ova Martina Vlašić Iljkić rekla je da prijedlog izmjena Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji ne umanjuje i ne dira u stečena prava branitelja nego nastoji uravnotežiti odnos unutar sustava tako da se poveća mirovina onima koji su nakon sudjelovanju u Domovinskom ratu nastavili raditi i otišli u mirovinu iz rada.