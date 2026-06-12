Habijan o velikoj kaznenoj reformi: Najopasniji počinitelji mogli bi završiti u posebnoj ustanovi

Hrvatska priprema opsežne izmjene kaznenog zakonodavstva kojima se, uz uvođenje doživotnog zatvora, planira i osnivanje nove sigurnosne ustanove za osobe koje su odslužile kaznu, ali se procijeni da i dalje predstavljaju ozbiljnu prijetnju društvu. Promjene dolaze nakon niza teških kaznenih slučajeva, a u javnosti su dodatno aktualizirane nakon tragedije u Drnišu

Ministar pravosuđa Damir Habijan na Novoj TV poručio je da se kaznenopravne izmjene, uključujući uvođenje doživotnog zatvora, ne donose isključivo zbog pojedinačnog slučaja, već kao dio šireg društvenog i preventivnog pristupa. 'Ako govorimo o ovoj užasnoj tragediji koja se dogodila, onda je ovdje puno više stvari u pitanju. To je pitanje prevencije i edukacije, a na kraju tek dolazi kaznenopravna sankcija. Ovo nije samo pitanje za ovaj resor, ovo je pitanje za cjelokupno društvo', rekao je ministar. Na pitanje čija je odgovornost to što sustav nije dobro funkcionirao, Habijan je odgovorio da nije pozvan govoriti o tome te ponovio da je više aspekata u pitanju. Upitan zašto se tek sada uvodi doživotni zatvor, s obzirom na to da je Hrvatska, uz Portugal, jedna od rijetkih država Europske unije koja ga nema, Habijan je rekao da su dosadašnje kazne u Hrvatskoj, u odnosu na druge članice Europske unije i Vijeća Europe, i dosad bile visoke.

'Dugotrajni zatvor bio je od 21 do 40 godina, odnosno kod stjecaja kaznenih djela i 50 godina. Smisao ovakvih velikih kazni, pa sada i instituta doživotnog zatvora, jest da imaju prije svega odvraćajući efekt, ali isto tako da se taj alat i ti instituti i koriste. Da šalju poruku onima koji to naprave', poručio je Habijan. Govoreći o najavljenim izmjenama, Habijan je rekao da one idu u tri smjera. Prvi je institut doživotnog zatvora, koji je, kako kaže, "medijski ispao najeksponiraniji", ali ne smatra da je najbitniji. Drugi smjer odnosi se na sigurnosnu mjeru nakon punog izvršenja kazne zatvora, koja se sada redefinira. Habijan je objasnio da su suci dosad, kada bi izricali primjerice kaznu zatvora od 15 godina, istodobno određivali sigurnosnu mjeru koja bi trajala tri ili pet godina. 'Međutim, teško je predvidjeti što će se dogoditi za 15 godina. To je prilično nelogično. Redefiniralo se na način da će to sada sud izricati na prijedlog kaznionice ili zatvora, nekoliko mjeseci prije izlaska iz zatvora, i produljuje se njezino trajanje', objasnio je ministar.

Posebna ustanova Treći smjer je donošenje posebnog zakona i osnivanje nove ustanove. 'Radni naslov zakona je tretman i smještaj po punom izvršenju kazne zatvora', rekao je Habijan. Objasnio je da bi se takva mjera odnosila na osobe koje su izdržale kaznu zatvora, ali za koje bi povjerenstvo procijenilo da su i dalje društveno opasne. U povjerenstvu bi, prema njegovim riječima, bili psihijatri, psiholozi, socijalni radnici, djelatnici probacije i drugi stručnjaci. Na temelju njihova mišljenja sud bi odlučivao o smještaju osobe u posebnu ustanovu. To bi se odnosilo na osobe koje su ranije osuđene na kaznu zatvora od deset godina ili više za kaznena djela protiv života i tijela, spolnog integriteta ili osobne slobode. 'Kad netko izdrži kaznu zatvora, prilikom izlaska iz zatvora on više nije zatvorenik. Dakle, nema pravne osnove da se zadrži u zatvoru ili kaznionici. S druge strane, ovo se odnosi na osobe koje ne bi potpadale pod Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Radi se o osobama koje su, prema mišljenju vještaka, društveno opasne. To je na neki način zaštita društva', rekao je Habijan. Na pitanje hoće li ta ustanova biti zamjena za zatvor i kako će se štititi, ministar je rekao da se želi izbjeći poistovjećivanje s kaznom zatvora. 'Upravo zbog ljudskih prava želimo izbjeći i moramo izbjeći te se odmaknuti od kaznenog zatvora, od zatvora i kaznionice. Bit će to posebna ustanova koja će, naravno, biti štićena', rekao je. Dodao je da su u Ministarstvu gledali nekoliko europskih modela i odlučili se za rješenje slično njemačkom modelu, jer je on prošao test Europskog suda za ljudska prava. Na pitanje je li siguran da neće biti problema s ljudskim pravima, Habijan je odgovorio da ih neće biti. 'Ako ćemo ovom posebnom ustanovom zaštititi društvo ili jedan ljudski život, onda mislim da je i sama eventualna drugačija presuda ili odluka Europskog suda za ljudska prava puno manje bitna', rekao je ministar. Govoreći o tome mogu li najopasniji počinitelji u takvoj ustanovi ostati do kraja života, Habijan je rekao da će liječnici i drugi stručnjaci biti važni u radu povjerenstva i vještačenjima koja će se analizirati, a konačnu odluku donosio bi sud. 'Po uzoru na Njemačku, periodički će se evaluirati njihovo stanje - svakih godinu ili 18 mjeseci, to je stvar koju moramo drugi tjedan odlučiti. Ako se takvo stanje periodički ponavlja, onda postoji mogućnost da takva osoba u takvoj ustanovi ostane do kraja života', rekao je.