pred prestrašenim prolaznicima

Drama u Parizu: Mahao noževima po ulici i teško ozlijedio dvije žene prije nego su ga svladali

M.Či./Hina

27.07.2026 u 16:22

Francuska policija, ilustracija
Francuska policija, ilustracija Izvor: EPA / Autor: Mohammed Badra
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Francuska policija privela je muškarca koji je noževima napao tri žene kod pariške četvrti Porte de Clichy, objavio je u ponedjeljak ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez

Muškarac je s dva kuhinjska noža napao tri žene u dobi od 19, 24 i 36 godina, pri čemu je dvije teško ranio, rekao je ministar.

Snimka objavljena na društvenoj mreži X prikazuje muškarca s dugom crnom kosom koji napada mladu ženu.

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Zasad nije jasno je li ta žena ozlijeđena, piše Reuters koji je potvrdio autentičnost snimke. 

Drugi dio videa prikazuje istog muškarca kako leži na tlu dok ga drže prolaznici, a u blizini na pješačkom prijelazu nalaze se dva noža.

„Alah mi je to zapovjedio”, govori svladani muškarac.

Nunez je otkrio da je muškarca savladao i priveo policajac koji u tom trenutku nije bio na dužnosti.

„Odajem mu priznanje, bio je to hrabar čin”, dodao je.

Motiv napada i dalje nije poznat, rekao je Nunez, dodajući da policija nije mogla potvrditi identitet napadača čije su izjave tijekom uhićenja bile „nekoherentne”.

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