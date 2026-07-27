Drama u Parizu: Mahao noževima po ulici i teško ozlijedio dvije žene prije nego su ga svladali

Snimka objavljena na društvenoj mreži X prikazuje muškarca s dugom crnom kosom koji napada mladu ženu.

Muškarac je s dva kuhinjska noža napao tri žene u dobi od 19, 24 i 36 godina , pri čemu je dvije teško ranio, rekao je ministar.

Zasad nije jasno je li ta žena ozlijeđena, piše Reuters koji je potvrdio autentičnost snimke.

🚨Attentat à Paris : En Israël, il aurait pris plusieurs balles dans la tête. En France on crie et personne ne bouge. Un terroriste a automatiquement des troubles psychiatriques pour être terroriste. Donc le trouble psychiatrique ne doit pas être une excuse. C’est un ATTENTAT pic.twitter.com/v6LoxbAJtA

Drugi dio videa prikazuje istog muškarca kako leži na tlu dok ga drže prolaznici, a u blizini na pješačkom prijelazu nalaze se dva noža.

„Alah mi je to zapovjedio”, govori svladani muškarac.

Nunez je otkrio da je muškarca savladao i priveo policajac koji u tom trenutku nije bio na dužnosti.

„Odajem mu priznanje, bio je to hrabar čin”, dodao je.

Motiv napada i dalje nije poznat, rekao je Nunez, dodajući da policija nije mogla potvrditi identitet napadača čije su izjave tijekom uhićenja bile „nekoherentne”.