Sindikat: Napad u Zatvorskoj bolnici nije izoliran slučaj, država mora reagirati

Dodaju i kako je napad u subotu još jedan u nizu od četiri napada u razdoblju kraćem od godine dana te ističu kako je to dokaz da upozorenja zaposlenika i SDLSN godinama ostaju bez ozbiljnog odgovora. Ocjenjuju i kako posljedice takve politike danas više ne osjećaju samo pravosudni policajci već cijeli zatvorski sustav.

"Zatvorski sustav opstaje zahvaljujući profesionalnosti i požrtvovnosti zaposlenika. To nije održiva politika, nego prikrivanje stvarnog stanja. SDLSN RH više neće pristati da se svaki novi napad proglašava izoliranim slučajem. Kada se isti propusti ponavljaju godinama, riječ je o odgovornosti države, a ne o slučajnosti ", priopćio je sindikat, u kojem kažu kako su dobili potvrdu da se napad dogodio.

"Dok Ministarstvo govori o resocijalizaciji zatvorenika i odgovornosti zaposlenih, naglašavajući kako je pravosudna policija jedan od stupova domovinske sigurnosti, zaposlenici zatvorskog sustava svakodnevno razmišljaju kako opstati u sustavu gdje je njihova izloženost sve veća, a sigurnost sve manje zajamčena. Država koja ne može zaštititi vlastite zaposlenike teško može uvjerljivo tvrditi da štiti bilo koga drugoga", ističu u SDSLN-u.

Pojašnjavaju i kako danas nedostaju pravosudni policajci, službenici tretmana, psiholozi, zdravstveni djelatnici, kuhari, administrativno i tehničko osoblje te da nedostaje gotovo svaki profil zaposlenika bez kojeg zatvorski sustav ne može funkcionirati.

Upozoravaju i da pravosudni policajci svakodnevno preuzimaju poslove drugih kako bi sustav uopće opstao te ocjenjuju kako to nije dobra organizacija već posljedica kroničnog zanemarivanja. "Država gradi nove zatvore. To pozdravljamo. Ali postavljamo pitanje koje je važnije od svake nove zgrade, tko će u njima raditi? Možete izgraditi najsuvremeniji zatvor, ali bez ljudi on ostaje prazna građevina", ističu u sindikatu.

Stoga, SDLSN RH traži hitno povećanje koeficijenata za sve službenike i namještenike u zatvorskom sustavu i dodatka na posebne uvjete rada, jasno definiranje radnih mjesta i zapošljavanje pravosudnih policajaca, stručnog, zdravstvenog, administrativnog i tehničkog osoblja. Osim toga, traže i izgradnju novih zatvorskih kapaciteta uz obavezno paralelno osiguravanje potrebnog broja zaposlenika, reviziju Uredbe o zvanjima i sustava napredovanja i provedbu konkretnih sigurnosnih mjera i zaštite zaposlenika u svim kaznenim tijelima.

Pravosudni policajac napadnut je u subotu u Bolnici za osobe lišene slobode, gdje je po pisanju medija na njega dok je ulazio u sobu nasrnuo zatvorenik koji se iza rešetaka našao zbog obiteljskog nasilja.