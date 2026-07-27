FOTO Pogledajte kako je bilo na obilježavanju 85. obljetnice ustanka u Srbu

M.Či. 27.07.2026 u 22:38

Srpsko narodno vijeće (SNV) i Savez antifašističkih boraca i antifašista RH (SABA) organizirali su u Srbu svečani program povodom 85. obljetnice Ustanka naroda Hrvatske (27. srpnja 1941.). Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac ocijenio je da je ustanak u takvim okolnostima bio legitiman čin otpora prema povijesnim i pravnim kriterijima. Istodobno je priznao da su tijekom ustanka počinjeni i osvetnički zločini nad hrvatskim i muslimanskim civilima u Brotnji i Boričevcu. Poručio je da se i ti zločini moraju pamtiti kako bi sjećanje na stradanja u Drugom svjetskom ratu bilo moralno cjelovito. Obilježavanje u Srbu organizirali su SNV i SABA, a nazočili su brojni predstavnici antifašističkih udruga, SDSS-a te bivši predsjednik Stipe Mesić