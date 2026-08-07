Konačno se otvara promet kod Vjesnika: Oglasio se Tomašević

"Tijekom radova sanirani su nogostup i poklopci revizionih okana na mjestima uleknuća na kolniku, obnovljena je horizontalna prometna signalizacija te su očišćeni bočni sabirni kanali. Time se na tom području ponovno uspostavlja režim prometa kakav je bio prije požara u Vjesnikovoj zgradi, uključujući i autobusno stajalište Vjesnik", navedeno je u priopćenju.

Promet u zoni Vjesnika ponovno se uspostavlja nakon završetka uklanjanja zgrade Vjesnika i sanacije nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije kod Savske ceste.

U subotu od 4 sata za promet će biti otvoren i Prilaz Gjure Deželića, na dionici od Trga Vladka Mačeka do Primorske ulice, nakon završetka uređenja kolnika.

Radovi na toj dionici obuhvatili su asfaltiranje kolnika u punoj širini, obnovu horizontalne prometne signalizacije i zamjenu poklopaca komunalne infrastrukture.

Njihova ukupna vrijednost iznosi 268.000 eura, a izvedeni su u sklopu Plana komunalnih aktivnosti Vijeća Gradske četvrti Donji grad za 2026. godinu, na prijedlog Mjesnog odbora "Petar Zrinski".

Cilj radova bio je poboljšati stanje kolnika i povećati sigurnost prometa.