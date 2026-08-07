završeni radovi

Konačno se otvara promet kod Vjesnika: Oglasio se Tomašević

M.Či./Hina

07.08.2026 u 18:36

Podvožnjak kod Vjesnika
Podvožnjak kod Vjesnika Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji /PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Promet motornim vozilima i vozilima javnoga gradskog prijevoza u zoni Vjesnika bit će ponovno uspostavljen u subotu, 8. kolovoza, od 8 sati, dok će četiri sata ranije za promet biti otvoren Prilaz Gjure Deželića, priopćeno je u petak iz Ureda gradonačelnika Grada Zagreba

Promet u zoni Vjesnika ponovno se uspostavlja nakon završetka uklanjanja zgrade Vjesnika i sanacije nogostupa na gornjoj razini Slavonske avenije kod Savske ceste.

"Tijekom radova sanirani su nogostup i poklopci revizionih okana na mjestima uleknuća na kolniku, obnovljena je horizontalna prometna signalizacija te su očišćeni bočni sabirni kanali. Time se na tom području ponovno uspostavlja režim prometa kakav je bio prije požara u Vjesnikovoj zgradi, uključujući i autobusno stajalište Vjesnik", navedeno je u priopćenju.

vezane vijesti

U subotu od 4 sata za promet će biti otvoren i Prilaz Gjure Deželića, na dionici od Trga Vladka Mačeka do Primorske ulice, nakon završetka uređenja kolnika.

Radovi na toj dionici obuhvatili su asfaltiranje kolnika u punoj širini, obnovu horizontalne prometne signalizacije i zamjenu poklopaca komunalne infrastrukture.

Njihova ukupna vrijednost iznosi 268.000 eura, a izvedeni su u sklopu Plana komunalnih aktivnosti Vijeća Gradske četvrti Donji grad za 2026. godinu, na prijedlog Mjesnog odbora "Petar Zrinski".

Cilj radova bio je poboljšati stanje kolnika i povećati sigurnost prometa.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
premlaćivanja i pucnjave

premlaćivanja i pucnjave

Sudac Pejin je samo jedan u nizu: Vlada li nogometni rat na ulicama Osijeka?
prvi službeni posjet

prvi službeni posjet

Vučić odveo Zelenskog na večeru: 'Prilika da otvorimo neke teme'
otpad u gospiću

otpad u gospiću

Milinović zaprijetio: Ako nadležni ne reagiraju, dolazimo u Zagreb

najpopularnije

Još vijesti