Gotovo svaki četvrti izbjeglica u Njemačkoj je našao posao

Od izbjeglica koje su u Njemačku stigle posljednjih godina iz kriznih zemalja gotovo svaki četvrti u međuvremenu ima zaposlenje, piše u četvrtak dnevnik Rheinische Post

„U ožujku je svaki četvrti izbjeglica, koji je nakon 2015. stigao u Njemačku, imao posao. Ako se nastavi ovakvim tempom, ostvarit će se naše procjene prema kojima nakon pet godina boravka otprilike 50 posto izbjeglica ima zaposlenje, a nakon 15 godina 70 posto“, rekao je Herbert Brueckner iz Instituta za istraživanje tržišta rada (IAB) za dnevnik Rheinische Post.

On je procijenio da će do kraja godine mjesečno osam do deset tisuća izbjeglica mjesečno pronalaziti posao.